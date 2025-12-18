Alles zu oe24VIP
Fondue mal anders: Diese Varianten bringen Abwechslung in den Fonduetopf
© Getty Images

Klassiker geupdatet

Fondue mal anders: Diese Varianten bringen Abwechslung in den Fonduetopf

18.12.25, 12:38
Klassisches Käsefondue war gestern: Diese kreativen Fondue-Varianten mit Tomaten, Pilzen, Speck oder Rotwein sorgen für Abwechslung im Fonduetopf. 

Wenn es draußen kalt ist, gibt es kulinarisch kaum etwas Geselligeres als Fondue. Alle sitzen zusammen, das Brot wird getunkt, der Käse zieht Fäden - besser geht es kaum. Wer heuer aber Lust auf etwas Abwechslung hat, sollte diese drei besonderen Fondue-Varianten ausprobieren. Klassisch war gestern! 

Tomaten-Käse-Fondue

Diese Variante bringt Farbe und eine leichte Säure in den Fonduetopf. Perfekt für alle, die Käse lieben, aber nicht nur auf das klassische Weißwein-Fondue setzen wollen. 

Fondue mal anders: Diese Varianten bringen Abwechslung in den Fonduetopf
© Getty Images

Zutaten (4 Portionen)

  • 1 Peperoncini
  • 1 Knoblauchzehe
  • 1 kleine Zwiebel
  • 20 Cherrytomaten
  • 30 g Butter
  • 4 EL Tomatenpüree
  • 350 ml Weißwein
  • 400 g Greyerzer
  • 200 g Parmesan, gerieben
  • 200 g Gruyère
  • 4 TL Maisstärke
  • 1 Schuss Kirschwasser
  • Pfeffer
  • ¼ EL Oregano
  • 1 EL glatte Petersilie 

Zubereitung:

  1. Peperoncini halbieren, entkernen und in feine Streifen schneiden. Knoblauch und Zwiebel schälen und fein hacken, Tomaten waschen und halbieren.
  2. Butter im Fonduetopf schmelzen, Knoblauch, Zwiebel, Tomaten und Tomatenpüree darin bei niedriger Hitze kurz dünsten.
  3. Mit Weißwein ablöschen, dann den Käse unter ständigem Rühren schmelzen lassen.
  4. Maisstärke im Kirschwasser auflösen und gemeinsam mit der Peperoncini einrühren. Mit Pfeffer abschmecken. Oregano und Petersilie fein hacken und vor dem Servieren über das Fondue streuen. 

Pilz-Speck-Fondue

Deftig, aromatisch und perfekt für kalte Winterabende. Die Kombination aus Pilzen, Speck und Kräutern macht dieses Fondue besonders intensiv. 

Fondue mal anders: Diese Varianten bringen Abwechslung in den Fonduetopf
© Getty Images

Zutaten (4 Portionen)

  • 200 g gemischte Pilze (z. B. Champignons, Austernpilze, Eierschwämme)
  • 4 Schalotten, in Spalten
  • 50 g Speck, gewürfelt
  • 2-3 Zweige Rosmarin, Nadeln fein gehackt
  • 2-3 Knoblauchzehen, in Scheiben
  • 4 dl Weißwein
  • 400 g Gruyère, gerieben
  • 200 g Emmentaler, gerieben
  • 200 g Tilsiter, gerieben
  • 3-4 TL Maisstärke
  • Kirsch nach Belieben
  • Pfeffer, Muskatnuss, Cayennepfeffer
  • 500-800 g Brot in Würfeln 

Zubereitung:

  1. Pilze, Schalotten, Speck und Rosmarin in einer Pfanne goldbraun anbraten.
  2. Das Caquelon mit Knoblauch ausreiben. Wein, Käse und Maisstärke mischen und unter ständigem Rühren bei mittlerer Hitze schmelzen lassen.
  3. Kirsch sowie die Pilz-Speck-Mischung unterheben, kräftig würzen und auf dem Rechaud warm halten - nicht mehr kochen. 

Fondue mit Rotwein

Eine spannende Alternative für alle, die Weißwein-Fondue schon in- und auswendig kennen. Der Rotwein verleiht dem Ganzen Tiefe und Charakter. 

Fondue mal anders: Diese Varianten bringen Abwechslung in den Fonduetopf
© Getty Images

Zutaten (4 Portionen)

  • 1 Knoblauchzehe
  • 4 dl Rotwein (z. B. Humagne)
  • 800 g Fondue-Käsemischung
  • 500 g Weißbrot

Zubereitung:

  1. Knoblauch halbieren und das Caquelon damit ausreiben. Optional im Topf lassen.
  2. ½ dl Rotwein im Caquelon erhitzen, dann nach und nach ein Viertel der Käsemischung einrühren. In kreisenden Bewegungen weiterrühren und abwechselnd Wein und Käse zugeben, bis alles geschmolzen ist.
  3. Auf das Rechaud stellen und nach Belieben mit Pfeffer würzen. 

 

Ob fruchtig, herzhaft oder kräftig: Fondue kann so viel mehr als nur klassisch.

