Schokoladenträume: Wie Sie die besten Nougatkipferl zaubern
Weihnachts-Hit

Schokoladenträume: Wie Sie die besten Nougatkipferl zaubern

18.12.25, 14:10
Alle Schoko-Fans kommen bei diesen verführerischen Nougatkipferl garantiert auf ihre Kosten. So einfach zaubern Sie diese festlichen Leckerbissen! 

Nougatkipferl  

Schokoladenträume: Wie Sie die besten Nougatkipferl zaubern
ZUTATEN FÜR 40 STÜCK

  • 100 g Butter
  • 200 g Nougat
  • 2 Eier
  • 1 Prise Salz
  • 1 Päckchen Vanillezucker
  • 100 g Staubzucker
  • 300 g Mehl
  • ¼ TL Backpulver
  • 150 g Zartbitterkuvertüre

Zubereitung *mittel* 60 Minuten ohne Kühlzeit

  1. Die Butter mit dem Nougat verkneten. Die Eier, das Salz, den Vanillezucker und Staubzucker gut unterrühren. Das Mehl mit dem Backpulver mischen und nach und nach unter die Nougatmasse kneten. Den Teig zu einer Kugel formen, in Frischhaltefolie wickeln und ca. 1 Stunde kalt stellen.
  2. Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier belegen. Den Teig in 5 Portionen teilen und diese jeweils zu einer etwa 50 cm langen, dünnen Rolle formen. Die Rolle in jeweils 8-10 Stücke gleicher Länge schneiden und jedes Teigstück zu kleinen Hörnchen (Kipferln) formen.
  3. Die Kipferl nebeneinander auf das Blech legen und im vorgeheizten Ofen (Mitte) in 10-15 Minuten leicht gebräunt backen. Kurz abkühlen lassen, mit einer Palette vorsichtig vom Backblech heben und auf einem Kuchengitter abkühlen lassen.
  4. Die Kuvertüre im Wasserbad schmelzen, temperieren und die Kipferl mit den Spitzen in die Kuvertüre tauchen. Auf dem Kuchengitter oder einem Stück Alufolie ablegen zum Trocknen. Zum Aufbewahren in eine Dose legen.

Der Star auf jedem Weihnachtsplätzchenteller!

