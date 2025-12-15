Alles zu oe24VIP
Zimtsterne: Das legendäre Gerstner-Geheimrezept
Zimtsterne: Das legendäre Gerstner-Geheimrezept

15.12.25, 13:03
Außen schneeweiß, innen saftig und voller Zimtduft: Diese Zimtsterne sind ein echter Weihnachts-Hit. Das berühmte Wiener Traditionshaus Gerstner verrät sein einfaches, aber geniales Rezept, das jedes Keksblech zum Star der Adventzeit macht. 

Zutaten für 70 Stück

  • 50 g Eiklar
  • 125 g Staubzucker
  • 420 g geriebene Mandeln
  • 10 g Zimt
  • 50 g Marzipan

Zubereitung *leicht* 60 Minuten ohne Rastzeit

  1. Alle Zutaten mit etwas Eiklar zu einer festen Masse verkneten und anschließend den Teig ca. 5 mm dick ausrollen.
  2. Mit Eiklar-Glasur bestreichen. Den Teig mit nassem Sternausstecher ausstechen.
  3. 2 Stunden trocknen lassen und dann bei 150 °C ca. 15 Minuten backen. Die Oberfläche soll weiß bleiben.

Dieses Weihnachtsrezept sorgt garantiert für Begeisterung!

