Zimtsterne: Das legendäre Gerstner-Geheimrezept

Außen schneeweiß, innen saftig und voller Zimtduft: Diese Zimtsterne sind ein echter Weihnachts-Hit. Das berühmte Wiener Traditionshaus Gerstner verrät sein einfaches, aber geniales Rezept, das jedes Keksblech zum Star der Adventzeit macht.
Zimtsterne
© Getty Images
Zutaten für 70 Stück
- 50 g Eiklar
- 125 g Staubzucker
- 420 g geriebene Mandeln
- 10 g Zimt
- 50 g Marzipan
Zubereitung *leicht* 60 Minuten ohne Rastzeit
- Alle Zutaten mit etwas Eiklar zu einer festen Masse verkneten und anschließend den Teig ca. 5 mm dick ausrollen.
- Mit Eiklar-Glasur bestreichen. Den Teig mit nassem Sternausstecher ausstechen.
- 2 Stunden trocknen lassen und dann bei 150 °C ca. 15 Minuten backen. Die Oberfläche soll weiß bleiben.
Dieses Weihnachtsrezept sorgt garantiert für Begeisterung!