Thomas Dorfer sorgt im Landhaus Bacher für hochkarätigen Genuss

Seine Heimat ist die Klassik, mit gelungenen Ausflügen in die Aromen der japanischen und südamerikanischen Küche – der kürzlich zum 5-Hauben-Koch gekürte Thomas Dorfer gewährt einen Einblick in seine Küche!
Sellerie à la Wellington
© Günter Standl
Zutaten
Sellerie:
- 1 Sellerie (800 g)
- Salz
- etwas Butter
- Pilz-Duxelles:
- 300 g gehackte Champignons
- 100 g gehackte Herbsttrompeten
- 100 g fein geschnittene Schalotten
- 1 EL Petersilie
- 50 g Butter
- Salz
Petersilien-Crêpes:
- 2–3 Eier
- 120 g Mehl
- ca. 200 ml Milch
- gehackte Petersilie
Außerdem:
- Blätterteig
Zubereitung
- Sellerie: Ganzen Sellerie mit Salz und etwas Butter in der Folie für ca. 1,5 Stunden bei 170°C garen. Sellerie auskühlen lassen und in 12 gleichmäßige Scheiben schneiden.
- Pilz-Duxelles: Butter aufschäumen, die Pilze darin ansautieren, mit Petersilie und Salz würzen.
- Crêpes: Alle Zutaten mixen und nacheinander Teigfladen in der Pfanne herausbacken.
- Sellerie mit Pilz-Duxelles in einen Petersilien-Crêpes einrollen und im Blätterteig einschlagen. Bei 180°C in ca. 14–16 Minuten backen. Nach Belieben mit einer Pilzrahmsauce anrichten.
Junger Kohlrabi.Mispeln
© Günter Standl
Zutaten
Mispeln:
- 200 g Mispeln, alternativ dünne Birnenscheiben
- 100 ml Marillensaft
- 100 ml Maracujasaft
- 60 g Wasser
- 150 g Zucker
- Saft von 1 Zitrone
Balsamico-Marinade:
- 150 g weißer Balsamessig
- 300 g Wasser
- 50 g Staubzucker
- 20 g Salz
- 10 g Estragonsenf
- 100 g Olivenöl
- 50 g Maiskeimöl
Außerdem:
- 16 dünn gehobelte Scheiben Kohlrabi
- Vogerlsalat
- Pistazien-Krokant
- eingelegte Mispeln
Zubereitung
- Mispeln: Mispeln halbieren, entkernen und sauber zuschneiden. Alles einmal aufkochen, die Mispeln in Gläsern verteilen, nach Belieben 3–4 getrocknete Mispelkerne pro Glas hinzufügen, mit dem kochenden Sud übergießen und 14 Minuten bei 92 °C pasteurisieren.
- Marinade: Alle Zutaten für die Marinade mischen und die Öle langsam mit einem Stabmixer einmixen. Die Komponenten dekorativ am Teller anrichten und servieren.
Landhaus Bacher: Südtirolerplatz 2, 3512 Mautern, landhaus-bacher.at