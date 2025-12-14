Thomas Dorfer sorgt im Landhaus Bacher für hochkarätigen Genuss

Gault&Millau 2026: Fünfte Haube für Thomas Dorfer vom traditionsreichen Landhaus Bacher in Mautern Österreichs Gastronomie feiert ihre Besten – vom traditionsreichen Landhaus Bacher über kreative Newcomerinnen bis hin zu Tirols Dichte an Spitzenbetrieben. Der neue Gault&Millau 2026 zeigt: Qualität, Innovation und weibliche Stärke setzen die Akzente.