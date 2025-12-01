Alles zu oe24VIP
  oe24.at
  Business
  Medien
Einsparungen

Medien-Beben: RTL streicht bis zu 1.000 Stellen

01.12.25, 18:13
Die TV-Sendergruppe RTL plant einen größeren Stellenabbau in Deutschland. 

Das zum Medienkonzern Bertelsmann gehörende Unternehmen wolle zwischen 800 und 1.000 Beschäftigte abbauen, berichtete das Magazin "Wirtschaftswoche" am Montag.

Schwacher Werbemarkt  

Dies beträfe die gesamte Sendergruppe, zu der neben RTL auch Sender wie Vox und n-tv sowie der Streamingdienst RTL+ gehören. Die Sender leiden seit Jahren unter dem schwachen Werbemarkt und der Konkurrenz durch Streamingdienste wie Netflix.

Betriebsbedingte Kündigungen 

Mehrere Teilbetriebe von RTL würden eingestellt, dort komme es zu betriebsbedingten Kündigungen. "Dem Vernehmen nach" habe die Geschäftsleitung mit dem Betriebsrat einen Sozialplan für den Stellenabbau ausgehandelt, so der Bericht. Die Belegschaft soll am Dienstag informiert werden. Eine Sprecherin sagte, sie könne solche Spekulationen grundsätzlich nicht kommentieren.

