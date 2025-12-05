Vor dem Kugel-Krimi: Das musst du zur XXL-WM-Auslosung wissen

Showdown in Washington! In wenigen Stunden lüftet die XXL-Auslosung das Geheimnis: Gegen wen steigt das ÖFB-Team nach 28 Jahren WM-Pause wieder auf die ganz große Bühne? Die Spannung kocht, der Puls steigt – und bevor die Kugeln fallen, beantwortet oe24 die wichtigsten Fragen.

Für das österreichische Nationalteam wird dieser Freitag (ab 17.30 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) mehr als nur ein Termin im Kalender – er ist der erste echte Schritt Richtung Fußball-WM 2026. Im Mondschein von Washington D.C. öffnet sich der Vorhang für eine Show, die eher an eine Hollywood-Gala erinnert als an eine sportliche Ziehung. Doch hinter dem Glamour steckt pure Nervosität: Wie stark wird die Gruppe des ÖFB-Teams?

Was passiert heute?

Um Punkt 18 Uhr hebt sich im ehrwürdigen Kennedy Center der Vorhang für das weltweite WM-Spektakel. Damit garantiert niemand auch nur in die Nähe eines Gähners kommt, fährt die FIFA die große Entertainment-Maschine auf: Supermodel Heidi Klum, Comedian Kevin Hart und Schauspieler Danny Ramirez führen mit maximalem Showfaktor durch den Abend, während Sportlegenden wie Tom Brady, Wayne Gretzky, Shaquille O’Neal und Aaron Judge die heiß begehrten Lose aus den Glaskugeln fischen. Die sportliche Autorität gibt Rio Ferdinand, der als Zeremonienmeister die Ziehung dirigiert.

Doch das ist erst der Anfang: Auch musikalisch wird geklotzt, nicht gekleckert. Andrea Bocelli, Robbie Williams und Nicole Scherzinger heizen das Publikum ein – und zum großen Finale lassen die Village People mit ihrem Welthit “Y.M.C.A.” die Halle beben. Da hält es selbst Ralf Rangnick und sein Team, die das Spektakel live vor Ort verfolgen, kaum noch auf den Sitzen.

Und Sportlich?

Doch der eigentliche Grund, warum sich die Fußballwelt in der US-Hauptstadt versammelt hat, ist natürlich die Auslosung selbst. Und die hat es in sich: Erstmals seit der WM-Premiere 1930 treten 48 Nationen an – statt wie zuletzt 32. Das bedeutet eine Rekordflut von 104 Spielen, mehr Fußball denn je.

Bei der Ziehung sind insgesamt 64 Teams involviert – rund ein Drittel aller FIFA-Mitglieder. Der Haken: 16 davon müssen im Frühjahr noch durch die Play-offs, bevor feststeht, wer wirklich zur Endrunde darf. Die ursprünglich geplante Dreiergruppen-Variante wurde inzwischen beerdigt. Stattdessen werden am Freitag zwölf klassische Vierergruppen aus vier Lostöpfen zusammengestellt.

Wer landet in welchem Topf?

Fest steht: Die Gastgeber USA, Kanada und Mexiko sind automatisch im ersten Lostopf. Gesellschaft bekommen sie unter anderem von den Schwergewichten Argentinien, Spanien, Frankreich, England und Deutschland. Österreich hingegen steigt in Topf zwei ein. Ein Vorteil: Denn damit gehen David Alaba & Co. unangenehmen Brocken wie Kroatien oder der Schweiz aus dem Weg.

Die Töpfe im Überblick:

Topf 1: USA, Kanada, Mexiko, Spanien, Argentinien, Frankreich, England, Brasilien, Portugal, Niederlande, Belgien, Deutschland

Topf 2: Kroatien, Marokko, Kolumbien, Uruguay, Schweiz, Japan, Senegal, Iran, Südkorea, Ecuador, ÖSTERREICH, Australien

Topf 3: Norwegen, Panama, Ägypten, Algerien, Schottland, Paraguay, Tunesien, Elfenbeinküste, Usbekistan, Katar, Saudi-Arabien, Südafrika

Topf 4: Jordanien, Kap Verde, Ghana, Curacao, Haiti, Neuseeland, UEFA Play-off A, UEFA Play-off B, UEFA Play-off C, UEFA Play-off D, FIFA Play-off 1, FIFA Play-off 2

Welche Regeln gelten für die Ziehung?

Der wichtigste Grundsatz: Keine Duelle innerhalb derselben Konföderation – nur Europa bildet die Ausnahme, da hier gleich 16 Teams antreten. Das bedeutet: Maximal zwei europäische Nationen pro Gruppe.

Worüber wird hinter den Kulissen getuschelt?

Für schräge Schlagzeilen sorgt ein neues FIFA-Projekt: Der erstmalig vergebene Friedenspreis, den Präsident Gianni Infantino Gerüchten zufolge US-Präsident Donald Trump überreichen will. Menschenrechtsorganisationen sehen das mit hochgezogenen Augenbrauen – und dass viele FIFA-Funktionäre ausgerechnet im berüchtigten Watergate Hotel übernachten, verleiht dem Ganzen eine zusätzlich absurde Note.

Wo kann man die Auslosung live verfolgen?

Ab 17.25 Uhr meldet sich der ORF mit einer großen Live-Show. Im Studio diskutieren Alina Zellhofer, Viktoria Schnaderbeck, Herbert Prohaska und ÖFB-Co-Trainer Stefan Oesen über alle Chancen und Gefahren der möglichen Konstellationen. Parallel dazu überträgt auch ServusTV die Gala aus Nordamerika.

Und morgen?

Kaum ist der Konfettiregen der Auslosung verklungen, lädt die FIFA am Samstag um 18 Uhr in den sozialen Netzwerken erneut zum großen Auftritt. Diesmal stehen die Details im Fokus: Wer spielt wo? Wann beginnt welches Match? Welche Stadien werden zu Schauplätzen der österreichischen Fußballhoffnung?