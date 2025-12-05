WM-Auslosung: DIESE Gegner wünschen sich die oe24-Leser

Ganz Österreich blickt heute gespannt nach Washington, wo die Auslosung der Gruppen für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko vorgenommen wird.

Die ÖFB-Auswahl wird aus dem zweiten von vier Töpfen gezogen, die jeweiligen Top 2 der insgesamt zwölf Pools sowie die acht besten Gruppendritten ziehen in die K.o.-Phase ein. Es dorthin zu schaffen, ist das große Ziel der Truppe von Teamchef Ralf Rangnick.

Durch die Zugehörigkeit zu Topf zwei bleiben dem ÖFB-Team schwierige Gegner wie etwa Kroatien, Uruguay, die Schweiz, Marokko oder Kolumbien erspart. In Topf eins sind gemäß der aktuellen FIFA-Weltrangliste die Topteams Spanien, Argentinien, Frankreich, England, Brasilien, Portugal, Niederlande, Belgien und Deutschland platziert. Österreich könnte aus diesem Topf allerdings auch eines der drei Gastgeberländer zugeschanzt bekommen - aus sportlicher Sicht die reizvollste Variante.

Dafür droht aus dem dritten Topf ein Kaliber wie Norwegen. Duelle mit Ägypten, Schottland oder Paraguay würden sich die ÖFB-Internationalen wohl ebenfalls lieber ersparen, es könnte aber auch gegen vermeintlich leichtere Kontrahenten wie Usbekistan oder Katar gehen. Alles möglich ist auch, was die Qualität der Gegner aus dem vierten Topf betrifft. Dort sind zum einen die Sieger aus den UEFA-Play-offs - möglicherweise Italien, Dänemark und die Türkei - zu finden, zum anderen auch Jordanien, Kap Verde, Curacao, Haiti und Neuseeland. Aufgrund des Modus ist es gut möglich, dass schon ein Sieg aus den drei Gruppenspielen zum Weiterkommen reicht.

oe24-Leser hoffen auf Glückslos

Geht es nach dem Wunsch der oe24-Leser, dann bekommt das ÖFB-Team durchaus machbare Gegner zugelost. Die meisten User würden aus Topf 1 am liebsten gegen Kanada, aus Topf 3 gegen Usbekistan und aus Topf 4 gegen Kap Verde spielen. Am wenigsten angesagt sind Frankreich, Paraguay und Dänemark.