Irres Italien: Vierkampf um die Tabellenspitze

Fünf verschiedene Meister in sechs Jahren, damit wirbt die Serie A. Und auch dieses Jahr hat es das Meisterrennen in sich, wie der aktuelle Spieltag zeigt. Titelverteidiger Napoli, Inter, AS Roma und Leader Milan können allesamt auf die Spitze springen.

Die erste Chance hat Inter gegen Überraschungsteam Como (Samstag 18 Uhr/live bei DAZN & im OE24-Liveticker).

Cesc Fabregas, die große Überraschung

Das Team von Stefan Posch - der ÖFB-Kicker ist nur Bankspieler - ist alles andere als Laufkundschaft. Denn Trainer Fabregas hat ein variables Team rund um Star-Zehner Nico Paz (21) geformt. Mit einem Sieg zieht Como sogar an Inter vorbei. Und Christian Chivus Team plagt sich gegen die starken Teams der Liga.

Apropos Überraschung: Wie gut Ex-Atalanta-Zauberer Gian Piero Gasperini bei der AS aus Rom funktioniert, hat wohl nicht einmal der 67-Jährige selbst erwartet. Beim Auswärtsspiel gegen Cagliari (Sonntag 15 Uhr/live bei DAZN & im OE24-Liveticker) kann die beste Abwehr (gleichauf mit Como) auf die Siegesstraße zurückkehren, nachdem es im Duell mit Konkurrenten Napoli eine 0:1-Schlappe setzte.

Der Meister trifft auf die Alte Dame

Das Topduell liefern sich aber Napoli und Juventus (Sonntag 20.45 Uhr/live bei DAZN & im OE24-Liveticker). Unter Neo-Coach Luciano Spaletti ist die Alte Dame noch ohne Niederlage, getragen von Superstar Kenan Yildiz (Vier Tore, drei Vorlagen). Neapel konnte zuletzt schon die Roma biegen, nun soll Juve folgen. Unglaublich aber wahr: Die Trainer-Legenden Spaletti und Antonio Conte standen sich noch nie gegenüber.

Am Montag zieht dann noch Tabellenführer AC Milan gegen den Torino (20.45 Uhr/live bei DAZN & im OE24-Liveticker) nach. Die Rossoneri sind das formstärkste Team der Serie A und brillieren, wie es sich für Massimiliano Allegri gehört, mit pragmatischem Fußball. Doch der FC Turin kann als Angstgegner bezeichnet werden, konnte zwei der letzten drei Duelle gewinnen und eines remisieren. Auch Valentino Lazaro durfte dabei eine Vorlage besteuern, vielleicht auch diesmal?