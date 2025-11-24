Wo es den teuersten Glühwein gibt und was er kostet

Luxus-Glühwein in München: 18 Euro für die edle Mischung

Ab dem 28. November öffnet in München traditionell der Weihnachtsmarkt, und in diesem Jahr gibt es ein besonders teures Highlight.

Glühwein für stolze 18 Euro

In der Hütte vor dem Hotel Sofitel wird ein Glühwein für stolze 18 Euro angeboten. Der Preis ist außergewöhnlich hoch, und das hat einen besonderen Grund. Der Glühwein enthält edlen Perrier-Jouët-Champagner und wird mit einer geheimen Rezeptur verfeinert, die eine frische Zitrusnote liefert.

© Getty Images

Ergänzt durch Champagner

Laut dem Hotel besteht der Mix zu zwei Dritteln aus weißem Glühwein, ergänzt durch Champagner und andere feine Zutaten.

Täglich von 16 bis 20.30 Uhr

Der Luxus-Glühwein wird täglich von 16 bis 20.30 Uhr an der Sofitel-Weihnachtshütte unter einem 16 Meter hohen Christbaum verkauft. Dieser besondere Glühwein ist nicht nur für Hotelgäste zugänglich.

Glühweinpreise zwischen 4,50 und 5 Euro

Im Vergleich zu den traditionellen Weihnachtsmärkten, wo Glühweinpreise zwischen 4,50 und 5 Euro liegen, ist der Luxus-Glühwein eine außergewöhnliche Ausnahme. Auf vielen Märkten sind die Preise in diesem Jahr gestiegen – teils bis zu 25 Prozent – doch der Glühwein vor dem Hotel Sofitel bleibt der teuerste.