© getty/Symbolbild

Gigantisch

HIER steht einer der größten Weihnachtsmärkte Europas

23.11.25, 20:32
Einer der größten Weihnachtsmärkte Europas hat eröffnet.

In Craiova, einer Stadt im Südwesten Rumäniens, hat einer der größten Weihnachtsmärkte Europas eröffnet.

Mehr als 280.000 Quadratmeter  

Das Areal erstreckt sich über mehr als 280.000 Quadratmeter und umfasst mehrere zentrale Plätze, darunter Mihai Viteazul, Frații Buzești, den Nationaltheaterplatz sowie die Fußgängerzone im Stadtzentrum.

Motto „Nussknacker“ 

Der Weihnachtsmarkt steht unter dem Motto „Nussknacker“. Überdimensionale Soldatenfiguren, leuchtende Ballettmotive und aufwendige Bühnenbilder prägen das Stadtbild. Die Installationen sind als künstlerische Erlebnisroute gestaltet, die auf jedem Platz eine eigene Atmosphäre schafft. Zur Eröffnung war auch eine Show mit einem „fliegenden Weihnachtsmann“ angekündigt.

Lokale Handwerksprodukte, klassisches Spielzeug 

Rund 90 Stände bieten lokale Handwerksprodukte, klassisches Spielzeug und handgefertigte Weihnachtsdekorationen an. Besuchende können zudem zwischen internationalen Weihnachtsleckereien und rumänischen Spezialitäten wählen, darunter Glühwein, Lebkuchen, heiße Schokolade sowie Cozonac, Gogoși, gegrillte Würstchen und weitere traditionelle Gerichte.

