Schwimmender Adventmarkt lockt hunderte Gäste

An diesem Wochenende feiert der schwimmende Adventmarkt Premiere.

Zum ersten Mal findet an diesem Wochenende in Dürnstein ein schwimmender Adventmarkt statt. Auf einem knapp 100 Meter langen Schiff und an der Anlegestelle präsentieren knapp 60 Aussteller Kunsthandwerk, Adventkränze, Krippenfiguren und kulinarische Spezialitäten wie Palatschinken. Die Lichter spiegeln sich im Wasser der Donau und sorgen für stimmungsvolle Weihnachtsatmosphäre.

Der Wachauer Advent erstreckt sich zudem über den Schlosshof und den Stiftshof, wodurch Besucher den gesamten Ort erkunden. Die Wege sind festlich beleuchtet, dazu gibt es Feuershows und ein Kinderkarussell. Hunderte Besucher genossen das Erlebnis am ersten Wochenende. Weitere Termine sind vom 28. bis 30. November, 5. bis 8. Dezember und 12. bis 14. Dezember.