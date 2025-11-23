Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Schwimmender Adventmarkt lockt hunderte Gäste
© Wachauer Adventmarkt/KK

Besucher begeistert

Schwimmender Adventmarkt lockt hunderte Gäste

23.11.25, 11:49
Teilen

An diesem Wochenende feiert der schwimmende Adventmarkt Premiere.

Zum ersten Mal findet an diesem Wochenende in Dürnstein ein schwimmender Adventmarkt statt. Auf einem knapp 100 Meter langen Schiff und an der Anlegestelle präsentieren knapp 60 Aussteller Kunsthandwerk, Adventkränze, Krippenfiguren und kulinarische Spezialitäten wie Palatschinken. Die Lichter spiegeln sich im Wasser der Donau und sorgen für stimmungsvolle Weihnachtsatmosphäre.

Der Wachauer Advent erstreckt sich zudem über den Schlosshof und den Stiftshof, wodurch Besucher den gesamten Ort erkunden. Die Wege sind festlich beleuchtet, dazu gibt es Feuershows und ein Kinderkarussell. Hunderte Besucher genossen das Erlebnis am ersten Wochenende. Weitere Termine sind vom 28. bis 30. November, 5. bis 8. Dezember und 12. bis 14. Dezember.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden