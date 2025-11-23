Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
NÖ: Christbäume wachsen künftig umweltfreundlicher
© Apa

Wenig Chemie-Mittel

NÖ: Christbäume wachsen künftig umweltfreundlicher

23.11.25, 10:50
Teilen

Bäume sollen nachhaltig wachsen, Versuche mit artenreicher Begrünung sind geplant. 

In NÖ startet ein neues Projekt, das Christbäume umweltfreundlicher machen soll. Künftig sollen die Tannen nicht nur dekorativ, sondern auch nachhaltig wachsen. Die Initiative der Christbaum- und Schmuckreisigproduzenten gemeinsam mit dem Naturpark Jauerling-Wachau läuft über drei Jahre und soll die Produktion ökologisch verbessern und wirtschaftlich tragfähig gestalten.

Geplant sind Versuche mit artenreicher Begrünung und ökologischem Schädlingsmanagement, um chemische Pflanzenschutzmittel zu reduzieren. Gesunde Böden und widerstandsfähige Pflanzen stehen im Mittelpunkt. „Wir wollen zeigen, dass heimische Christbäume schön und zugleich umweltschonend produziert werden können“, sagt Josef Reithner, Obmann der ARGE Christbaum. Workshops und Feldtage sollen die Ergebnisse regelmäßig an die gesamte Branche weitergeben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden