NÖ: Christbäume wachsen künftig umweltfreundlicher

Bäume sollen nachhaltig wachsen, Versuche mit artenreicher Begrünung sind geplant.

In NÖ startet ein neues Projekt, das Christbäume umweltfreundlicher machen soll. Künftig sollen die Tannen nicht nur dekorativ, sondern auch nachhaltig wachsen. Die Initiative der Christbaum- und Schmuckreisigproduzenten gemeinsam mit dem Naturpark Jauerling-Wachau läuft über drei Jahre und soll die Produktion ökologisch verbessern und wirtschaftlich tragfähig gestalten.

Geplant sind Versuche mit artenreicher Begrünung und ökologischem Schädlingsmanagement, um chemische Pflanzenschutzmittel zu reduzieren. Gesunde Böden und widerstandsfähige Pflanzen stehen im Mittelpunkt. „Wir wollen zeigen, dass heimische Christbäume schön und zugleich umweltschonend produziert werden können“, sagt Josef Reithner, Obmann der ARGE Christbaum. Workshops und Feldtage sollen die Ergebnisse regelmäßig an die gesamte Branche weitergeben.