St. Pölten: Stadler ist SPÖ-Spitzenkandidat

Stadler holte sich bei der Stadtdelegiertenkonferenz 97,3 Prozent der Stimmen.

Die SPÖ St. Pölten hat Bürgermeister Matthias Stadler offiziell zu ihrem Spitzenkandidaten für die Gemeinderatswahl am 25. Jänner 2026 gekürt. Stadler erhielt bei der Stadtdelegiertenkonferenz 97,3 Prozent der Stimmen.

Hinter ihm kandidieren Sozialstadträtin Marie-Theres Amler-Buhr, Vizebürgermeister Michael Kögl und Umweltstadträtin Renate Gamsjäger. Die 84-köpfige Liste spiegelt die Vielfalt der Stadt wider, das Durchschnittsalter liegt bei 42 Jahren, und auch junge Bewerber wie die 18-jährige Jennifer Fuss sind dabei.

Stadler zieht eine positive Bilanz der vergangenen fünf Jahre mit neuen Parks, Bildungs- und Kulturangeboten sowie moderner Infrastruktur. Für die nächsten fünf Jahre plant er 85 Maßnahmen, darunter leistbares Wohnen, Arbeitsplätze, Betriebsansiedlungen und zusätzlichen Grünraum. Sein Ziel ist ein "deutliches Wahlergebnis".