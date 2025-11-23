Kennedy-Enkelin mit 35 unheilbar an Leukämie erkrankt

Tatiana Schlossberg spricht offen über ihre Leukämie-Erkrankung und beschreibt, wie unerwartet die Diagnose kurz nach der Geburt ihrer Tochter kam.

Tatiana Schlossberg, Tochter von Caroline Kennedy und Enkelin von John F. Kennedy, machte ihre unheilbare Erkrankung in einem Beitrag im Magazin «The New Yorker» öffentlich. Ärztinnen und Ärzte stellten die akute myeloische Leukämie mit einer seltenen Mutation kurz nach der Geburt ihrer Tochter fest. Sie hatten eine zu geringe Zahl an weißen Blutkörperchen entdeckt.

Unerwartete Diagnose trifft hart

Schlossberg schildert, wie sie die Diagnose zunächst nicht fassen konnte. Sie beschreibt, dass sie sich gesund fühlte und kurz vor der Geburt noch aktiv gewesen war. Sie erzählt von ihren zwei Kindern, um die sie sich gemeinsam mit ihrem Ehemann George Moran kümmerte.

Krebs kam wieder zurück

In ihrem Essay berichtet sie vom Auf und Ab der Therapien. Nach einer ersten Stammzelltransplantation ging der Krebs zunächst in Remission, kehrte jedoch zurück. Es folgten Chemotherapien, eine CAR-T-Zelltherapie und eine weitere Transplantation. Sie nahm an mehreren klinischen Studien teil, doch die Krankheit kam immer wieder zurück. Laut ihrem Arzt könne sie möglicherweise ein Jahr am Leben gehalten werden.

Reflexion über den Kennedy-Fluch

Im Essay spricht sie auch den sogenannten Kennedy-Fluch an und schreibt, dass sie ihrer Familie eine neue Tragödie hinzugefügt habe. Sie wolle möglichst viel Zeit mit ihren Kindern verbringen, auch wenn es ihr schwerfalle, im Moment zu bleiben. Ihr Bruder Jack teilte den Essay online und schrieb: "Das Leben ist kurz, lasst es krachen."