Enthüllt! DIESER Star war der Mörder beim ARD-Krimi-Dinner

Die Zuschauer konnten den Schuldigen überführen. Hätten Sie gewusst, wer der Mörder war?

Es sollte ein glamouröser 70. Geburtstag werden – doch das große Fest in einem prachtvollen Schloss verwandelte sich bei „Tödliches Spiel – Das Live-Krimi-Dinner“ schnell in ein gefährliches Puzzle. Während das Publikum in Deutschland und Österreich fleißig miträtselte, sorgte Bill Kaulitz für den wohl unerwartetsten Showmoment des Abends: Der Tokio-Hotel-Star stieg während der Livesendung plötzlich aus einer gigantischen pinkfarbenen Torte, zuckersüß dekoriert und mit einer Konfettikanone bewaffnet.

Kaulitz in Doppelrolle: Gastgeber und Gehilfe der Ermittler

Der 36-Jährige trat nicht nur als exzentrischer Partyplaner Angel auf, der sich um Deko, Drinks und Drama kümmerte – er stand gleichzeitig dem kultigen „Tatort“-Duo Axel Prahl und Jan Josef Liefers als Spielleiter zur Seite.

Während die Ermittler versuchten, den Mord am Gastgeber – einem erfolgreichen Brettspiel-Unternehmer – zu lösen, mischte Kaulitz die Geburtstagsgesellschaft gehörig auf. Dabei setzte er auf seinen typischen Humor, Zynismus und viel Charisma:

„Wir saufen uns doch jetzt ein bisschen die Sorgen weg, oder?“, rief er, während er einen Manhattan mixte und lachend anstieß.

Ein Schloss voller Verdächtiger

Die Ausgangslage: Die Familie und engsten Weggefährten des Jubilars waren eingeladen, um nicht nur zu feiern, sondern auch die Zukunft des millionenschweren Unternehmens zu erfahren. Doch noch bevor die große Verkündung stattfinden konnte, geschah ein Mord.

Und plötzlich wurde jeder Gast zum möglichen Täter. Jede Figur trug Geheimnisse mit sich herum – alte Rechnungen, verletzte Gefühle, ungeklärte Konflikte.

Mit dabei:

Uwe Ochsenknecht

Annette Frier

Max Giermann

Verena Altenberger

Axel Prahl

Martina Hill

Jan Josef Liefers

Jürgen Maurer

Serkan Kaya

Die Stars spielten überzeugend mit Motiven, Nervosität und kleinen Lügen. Doch das Live-Publikum ließ sich nicht beirren und kombinierte am Ende erstaunlich treffsicher.

Erst zum Schluss wurde klar, welcher Star das Verbrechen beging. Der Mörder war: Uwe Ochsenknecht.

Er verkörperte seinen Charakter so nuancenreich – zwischen Verletzlichkeit, Wut und berechnender Ruhe –, dass am Ende ein schlüssiges, aber dennoch packendes Täterbild entstand.