Kaulitz vs. Nico Santos: TikTok-Video löst wilden Streit aus

Bill und Tom Kaulitz sorgten mit ihrem Künstler-Ranking für Aufregung. Jetzt wehrt sich Nico Santos gegen die Sticheleien der beiden.

Ein TikTok-Video sorgt derzeit für Schlagzeilen: Die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz liefern sich eine öffentliche Spitze gegen Nico Santos – und der reagiert prompt und deutlich.

Mehr lesen:

Die Ranking-Challenge

Bei einem Auftritt beim Radiosender Bayern 3 sollten die Brüder zehn deutschsprachige Musiker von Platz eins bis zehn einordnen. Schnell setzte Bill Kaulitz Nina Chuba (27) auf die Spitzenposition, gefolgt von Sido (44) auf Rang zwei und Apache 207 (28) auf Platz drei. Auch Rea Garvey (52) landete in der Mitte, auf Platz sieben. Bei Michael Schulte (35) brauchten die Kaulitz-Brüder zunächst einen Moment, bis sie seinen Namen richtig einordnen konnten – am Ende wurde er auf den letzten Platz gesetzt.

Als es zu Nico Santos kam, fiel Bills Kommentar besonders auf: „Oh, Nico Santos – da war die Zehn leider schon vergeben. Aber: sechs!“

Nico Santos lässt nicht mit sich spaßen

Der Clip ging viral, sammelte über 600.000 Aufrufe und entfachte hitzige Diskussionen unter den Fans. Einige fragten sich, ob es sich um einen harmlosen Scherz handelt – Santos selbst macht jedoch klar: „Ne, ist kein Spaß. Die mögen mich nicht. Aber haben nicht den Mut zu sagen, warum.“

Spekulationen um den Hintergrund

Bisher reagierten Bill und Tom Kaulitz nicht auf Santos’ Antwort. In sozialen Netzwerken wird bereits über mögliche Gründe diskutiert: Liegt es an einem geplatzten Feature? Spielt Konkurrenzdenken eine Rolle?

Fest steht: Das kurze TikTok-Video sorgt weiter für Aufsehen und hitzige Debatten unter Fans und Musikliebhabern.