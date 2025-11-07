Glamour "Women of the Year"-Award: Heidi Klum wird als "Global Icon" ausgezeichnet

Heidi Klum wird bei den Glamour "Women of the Year"-Awards am 14. November in Berlin als "Global Icon" ausgezeichnet.

Seit mehr als drei Jahrzehnten steht Heidi Klum für Erfolg, Persönlichkeit und Selbstbewusstsein. Nun ehrt das Magazin "Glamour" die deutsche Modellegende mit dem Titel "Global Icon". Die Preisverleihung findet am Freitag, 14. November, in Berlin statt. Im Interview mit "Glamour" erinnert sich Heidi daran, dass ihr zu Beginn ihrer Karriere oft gesagt wurde, sie passe nicht in das gängige Modelbild. Ihre Antwort darauf: Durchhaltevermögen. "Ich habe mir dann immer gesagt: Die Welt ist groß, es gibt so viele unterschiedliche Brands, wenn es hier nicht funktioniert, dann klappt es woanders. Man darf nur nicht aufgeben und muss sich reinhängen", erzählt sie.

Wie sehr sie das getan hat, zeigt ihr beeindruckender Weg. Sie zierte Cover von "Vogue", "Elle" und "Sports Illustrated", wurde "Victoria’s Secret Angel", baute TV-Erfolge wie "Germany’s Next Topmodel" und "Project Runway" auf und arbeitete mit Marken wie "L’Oréal" oder "Intimissimi" zusammen. Der Name Heidi Klum ist heute eine Marke für sich.

Spaß und Selbstvertrauen

Ihr Tipp an ihr zwölfjähriges Ich? "Noch mehr Spaß haben!" Klum erzählt, sie habe früh gelernt, jede Chance zu nutzen – schon mit 18 gewann sie ihren Model-Wettbewerb in Thomas Gottschalks RTL-Show "Gottschalk". Seitdem sei sie "immer drangeblieben".

Heidi Klum gilt heute als Vorbild für Selbstvertrauen und Lebensfreude. Trotz all des Erfolgs betont sie, wie wichtig Leichtigkeit und Humor für sie sind: Sie könne immer noch über sich selbst lachen.

Familie und Glück

Auch privat läuft es für die Mutter von vier Kindern rund. Mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz, Gitarrist der Band Tokio Hotel, sei sie glücklich. Ihr persönliches Highlight 2025: "Vier Wochen Urlaub mit meinem Mann und einfach nichts tun – jeden Tag die Sonne auf- und wieder untergehen sehen."

Gefragt, wem sie selbst einen "Women of the Year"-Award verleihen würde, antwortet Heidi Klum: "Meiner Tochter Leni." Sie widerspricht dem Vergleich, Leni sei ihr "Mini Me": "Sie macht alles auf ihre eigene Weise, ist ganz sie selbst. Ich finde das großartig."