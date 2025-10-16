Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Klum Kaulitz
© Getty Images

Koch-Fetisch

DIESE eine Sache nervt Tom Kaulitz an seiner Heidi Klum total

16.10.25, 09:14
Teilen

Tom Kaulitz gibt im Podcast "Kaulitz Hills" einen privaten Einblick: Seine Frau Heidi Klum liebt Suppen – sehr zu seinem Leidwesen

Seit über sechs Jahren sind Heidi Klum und Tom Kaulitz verheiratet – ein echtes Hollywood-Traumpaar. Beruflich läuft es rund: Gemeinsam mit seinem Bruder Bill betreibt der Musiker den erfolgreichen Podcast Kaulitz Hills, und auch die Netflix-Doku der beiden wurde um eine dritte Staffel verlängert.

Suppen sorgen für Diskussionen

In der neuen Podcast-Folge sprechen die Kaulitz-Brüder über ihre kulinarischen Vorlieben. Tom bringt es direkt auf den Punkt: "Ich brauche was zum Kauen." Bill ergänzt: "Ich mag grundsätzlich Sachen nicht, die völlig zerkocht sind." Ganz anders seine Schwägerin: "Meine Frau liebt Suppen", verrät Tom.

DIESE eine Sache nervt Tom Kaulitz an seiner Heidi Klum total
© oe24

Mehr lesen:

Heidis tägliche Suppenroutine

Bill scherzt: "Na, Heidi postet ja den ganzen Tag, wie sie ihre Suppe kocht." Tom bestätigt lachend: "Jeden Tag. Jeden Tag." Laut ihm isst Heidi am liebsten zu allen Mahlzeiten Suppe – morgens etwa eine Gemüsesuppe. "Und da freut sie sich dann so, dass die Brühe so schön geworden ist", erzählt Tom.

Toms Geduld hat Grenzen

DIESE eine Sache nervt Tom Kaulitz an seiner Heidi Klum total
© Getty Images

Doch bei aller Liebe: Für Tom hat die Suppenleidenschaft ihrer Grenzen. "Dann gibt’s abends nochmals Hühnersuppe, und ich denke so: ‘Leute, ich kann nicht mehr.’" Neben dem Geschmack spielt für ihn auch das körperliche Empfinden eine Rolle: "Ich bin ja auch so ein Mensch, dem immer heiß ist. […] Und wenn es dann noch eine Suppe obendrauf gibt, dann kann ich nicht mehr. Ich heize dann so auf."

Privater Einblick mit Humor

Trotz seiner Abneigung nimmt Tom es mit Humor. Die Kaulitz-Brüder beweisen erneut, dass sie auch Alltägliches charmant in Unterhaltung verwandeln können – selbst wenn es nur um Suppe geht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden