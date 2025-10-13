Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Heidi Klum zupft sich ein langes graues Haar aus.&nbsp;
© Instagram

Intime Einblicke

Ekel-Alarm: "Lang und weiß" - Heidi wächst ein Haar aus dem Busen

13.10.25, 15:53
Teilen

Die Model-Mama dreht gerade für "Germany's Next Topmodel". Als sie ein Haar an ihrem Busen entdeckt, fragt sie, was sie damit machen soll. 

Eigentlich wollte Heidi Klum ihren Fans bei einer spontanen Fragerunde auf Instagram nur ein bisschen Unterhaltung bieten. Sie sitzt gerade in der Maske am Set von "Germany's Next Topmodel", als sie eine Anfrage eines Followers bekommt: "Dürfen wir Hans und Franz sehen?", wollte dieser wissen. So nennt Heidi ihre Brüste seit Jahren selbst. 

Heidi zeigt auf Instagram ein langes weißes Haar, das ihr aus dem Busen wächst. 

Heidi zeigt auf Instagram ein langes weißes Haar, das ihr aus dem Busen wächst. 

© Instagram

Mehr lesen: 

Als Klum die Kamera nach unten richtet, entdeckt sie ein langes, weißes Haar auf ihrer Brust. Anstatt die Aufnahme zu stoppen, bleibt sie gelassen, zeigt das Haar lachend ihrer Community und überlegt laut, was sie damit tun soll. Nach kurzem Hin und Her kommt sie zu dem Schluss, es einfach weiterwachsen zu lassen. Ihre Visagistin riet ihr, es abzuschneiden, doch Klum zupfte einfach weiter an dem Haar herum. 


 

Die Szene löste in den sozialen Medien unterschiedliche Reaktionen aus: Während viele Fans Klums ungefilterte Ehrlichkeit feiern und ihre humorvolle Art lieben, wünschen sich andere, sie würde manchmal etwas weniger Privates preisgeben.

Eines zeigt das Posting einmal mehr: Heidi Klum nimmt sich selbst nicht allzu ernst – und genau das macht sie für viele so nahbar.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden