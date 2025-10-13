Ekel-Alarm: "Lang und weiß" - Heidi wächst ein Haar aus dem Busen

Die Model-Mama dreht gerade für "Germany's Next Topmodel". Als sie ein Haar an ihrem Busen entdeckt, fragt sie, was sie damit machen soll.

Eigentlich wollte Heidi Klum ihren Fans bei einer spontanen Fragerunde auf Instagram nur ein bisschen Unterhaltung bieten. Sie sitzt gerade in der Maske am Set von "Germany's Next Topmodel", als sie eine Anfrage eines Followers bekommt: "Dürfen wir Hans und Franz sehen?", wollte dieser wissen. So nennt Heidi ihre Brüste seit Jahren selbst.

Heidi zeigt auf Instagram ein langes weißes Haar, das ihr aus dem Busen wächst. © Instagram

Mehr lesen:

Als Klum die Kamera nach unten richtet, entdeckt sie ein langes, weißes Haar auf ihrer Brust. Anstatt die Aufnahme zu stoppen, bleibt sie gelassen, zeigt das Haar lachend ihrer Community und überlegt laut, was sie damit tun soll. Nach kurzem Hin und Her kommt sie zu dem Schluss, es einfach weiterwachsen zu lassen. Ihre Visagistin riet ihr, es abzuschneiden, doch Klum zupfte einfach weiter an dem Haar herum.

Die Szene löste in den sozialen Medien unterschiedliche Reaktionen aus: Während viele Fans Klums ungefilterte Ehrlichkeit feiern und ihre humorvolle Art lieben, wünschen sich andere, sie würde manchmal etwas weniger Privates preisgeben.

Eines zeigt das Posting einmal mehr: Heidi Klum nimmt sich selbst nicht allzu ernst – und genau das macht sie für viele so nahbar.