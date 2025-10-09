Heidi Klum und Barbara Meier: Pannen-Show Bei Red-Carpet-Event

Barbara Meier nahm ihre Fans auf Instagram mit zur Premiere der Show "Blinded By Delight" und zeigte ihnen, dass auch bei ihr nicht immer alles nach Plan läuft.

Der Friedrichstadt-Palast in Berlin lud zur großen Premiere und die wurde glanzvoll – als am Mittwochabend bei der Eröffnung der neuen Grand Show „Blinded by Delight“ zahlreiche Prominente kamen, um das neue Bühnenereignis zu feiern. Der rote Teppich verwandelte sich in ein wahres Mode-Spektakel.

Mehr lesen:

Heidi Klum sorgt für Wow-Moment

Für den größten Hingucker des Abends sorgte Heidi Klum. Die Model-Ikone erschien in einem schwarzen Kleid, das dank seines spektakulären Schnitts tiefe Einblicke gewährte. Mit breiten, skulpturalen Ärmeln und einer mutigen Ausschnitt-Partie zog sie alle Blicke auf sich – ganz im Stil der glamourösen Palast-Premiere.





Barbara Meier zwischen Couture und Chaos

Nicht minder auffällig präsentierte sich GNTM-Siegerin Barbara Meier, die in einem Kleid von Designerin Lena Erziak über den Red Carpet schwebte. Das elegante Modell hatte sie direkt von den Pariser Modenschauen mitgebracht, wo sie kürzlich ihr Laufsteg-Comeback feierte – gemeinsam mit Heidi Klums Sohn Henry, mit dem sie in Paris über den Catwalk lief.

Ein Bekannter trat Barbara Meier auf das Kleid. © Instagram

Auf Instagram teilte die zweifache Mutter anschließend mit einem Augenzwinkern die ungeschönten Momente des Abends: Erst verrutschte ihr Kleid, das „obenrum ein Hauch von Nichts“ war, dann trat ihr jemand auf den Saum. "Couture Probleme", schrieb sie dazu.

Auf dem roten Teppich saß dann alles perfekt - Barbara Meier strahlte. © Getty Images

Glitzer, Glanz und ein Hauch Extravaganz

Ganz nach dem Motto des Abends – je mehr Glamour, desto besser – zeigten sich auch andere Stars in funkelnden Outfits. Natascha Ochsenknecht kombinierte einen roten Anzug mit einer mehrreihigen Swarovski-Sternenkette, Jasmin Wagner alias Blümchen funkelte mit Glitzerkragen, und Kader Loth sorgte im pinken Dolce-&-Gabbana-Jumpsuit für Farbakzente.