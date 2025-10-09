Traumschiff-Star stirbt bei Horror-Fahrradcrash

TV-Star Wanda Perdelwitz (41) stirbt nach Fahrradunfall.

Die deutsche Schauspielerin Wanda Perdelwitz ist tot. Die 41-Jährige starb in Hamburg an den Folgen eines schweren Fahrradunfalls.

Am 28. September war die Schauspielerin im Hamburger Stadtteil Rotherbaum mit dem Fahrrad unterwegs, als sich der Unfall ereignete, wie die deutsche Bild berichtet.

Tragischer Zusammenstoß

Ein Ford Transit hielt an, um einen 28-jährigen Beifahrer aussteigen zu lassen. Als dieser die Tür öffnete, prallte Wanda Perdelwitz dagegen. Sie stürzte und erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen.

© getty

Kampf um ihr Leben

Die Schauspielerin wurde sofort mit einem Rettungswagen in eine Hamburger Klinik gebracht. Trotz intensiver medizinischer Betreuung konnte sie nicht gerettet werden. Sie erlag nun ihren Verletzungen.

© getty

Bekannt aus „Großstadtrevier“

Wanda Perdelwitz war vor allem durch ihre Rolle im ARD-Krimiserie „Großstadtrevier“ sowie dem "Traumschiff" bekannt.

© getty

Künstlerfamilie und Bühnenkarriere

Wanda Perdelwitz stammt aus einer Künstlerfamilie. Ihre Mutter Heidrun (†64) war über zwei Jahrzehnte festes Ensemble-Mitglied am Deutschen Theater in Berlin. Ihr Vater Reinhard Hellmann (80) arbeitete als Regisseur und Schauspieler an zahlreichen Bühnen und stand auch für den „Polizeiruf“ vor der Kamera.

© getty

© getty



Wanda Perdelwitz selbst gab ihr Kamera-Debüt mit 16 Jahren, studierte später Schauspiel in Rostock und spielte mit großer Leidenschaft Theater – unter anderem am Maxim Gorki Theater in Berlin, am Deutschen Theater und am Schauspiel Essen.

Bekannt aus „Großstadtrevier“

Bundesweit in Deutschland bekannt wurde sie durch ihre Rolle in der ARD-Serie „Großstadtrevier“, in der sie über viele Jahre zum festen Ensemble gehörte.