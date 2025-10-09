A****loch – Wirbel um Desirée Nick und Satans Bratan bei "Promi Big Brother"

Heftiger Schlagabtausch zwischen der schärfsten Zunge Deutschlands und dem österreichischen TikTok-Star.

Jetzt ist Schluss mit Luxus! Bei „Promi Big Brother 2025“ zieht Désirée Nick (68) aus der gemütlichen Musterwohnung direkt in den kargen Rohbau – und sorgt dort prompt für Wirbel. Kaum angekommen, landet sie auch schon auf der Exit-Liste, nominiert unter anderem von Erik, besser bekannt als SatansBratan.

Mehr lesen:

Wie man es von der scharfzüngigen Entertainerin kennt, bleibt das natürlich nicht ohne Streit. "Warum denn, du Arschloch?", will Nick wissen. Erik begründet seine Entscheidung damit, dass ihn Désirées Auftreten und vor allem ihre Aussagen über ihre angeblich hohe Gage „abgetörnt“ hätten. Die Grande Dame des Reality-TVs kontert trocken: „Dann geh doch zur Bahnhofsmission und arbeite dort!“

Von der Musterwohnung auf die Baustelle

Gemeinsam mit Désirée muss auch Designer Harald Glööckler den Luxus hinter sich lassen und in den Rohbau übersiedeln. Während dort Improvisation, Diskussionen und knurrende Mägen an der Tagesordnung stehen, genießen Laura Blond und Michael Naseband in der neuen Musterwohnung weiterhin den gewohnten Komfort. Für die Rohbau-Bewohner heißt es hingegen: durchbeißen, einander aushalten – oder sich ordentlich in die Haare kriegen.

In der Folge krachte es wieder ordentlich: Nick bezeichnete SatansBratan Erik sogar als "Arschloch" Zwischen Désirée Nick und SatansBratan Erik brodelt es gewaltig, und ein Ende des Streits ist nicht in Sicht. Wer setzt sich durch – die bissige Entertainerin oder der provokante Rapper? Eines steht fest: Désirée Nick wird auch heute Abend kein Blatt vor den Mund nehmen. Drama und Spannung sind garantiert!