Promi Big Brother: Désirée Nick überrascht mit Erotik-Shooting

Fast nackte Tatsachen werden zu Beginn der Staffel serviert.

Zum Start der neuen Staffel von "Promi Big Brother " geht es schon sehr zu! Gerade eingezogen hat sich das erste Traumpaar bei „Promi Big Brother“ 2025 bereits gefunden.

Mehr zum Thema

Nick begrüßt

Neben Mode-Ikööne Harald Glööckler (60) begrüßt der große Bruder Désirée Nick (69) in seiner Musterwohnung. „Ich dachte schon, es muss doch jemand aus der LGBTQ Community aufkreuzen. Und mit dir braucht man nur eine Person, die deckt alles ab: Tucken, Tunten, Transen, Trinen, Schwuppen, Schwuletten und Schwulinskis. Und Homoletten. Und du weißt, dass das liebevoll gemeint ist“, begrüßt La Nick die Mode-Ikööne.

© Joyn

Korken knallen

In der Musterwohnung lassen die beiden die Korken knallen, dazu serviert Harald Glööckler seiner Mitbewohnerin ein Kompliment: „Désirée. Allein der Name ist ja schon Verführung.“ Im Sprechzimmer nimmt Désirée Nicks Plan Gestalt an: „Mal gucken, ob ein Coming out nicht auch verkehrt stattfinden kann. Ob ich ihn wohl umkrempeln kann? Das wird ein abendfüllendes Programm.“ Bei einem Glas Schampus folgt ein erster zarter Kuss. „Das wird eine Datingshow mit der keiner gerechnet hat“, prophezeit Désirée Nick. „Ich sage dir, du gehst hier als Hete raus. Da trinken wir einen drauf!“

Fotoshoooot

Mit einer Polaroidkamera ausgestattet sollen Désirée Nick und Harald Glööckler sich bei einem Fotoshooting von ihrer heißesten Seite zeigen: „Big Brother, how dirty you are!“, kommentiert Désirée Nick. Die Hüllen fallen, Désirée Nick schmeißt sich in Pose – und Harald Glööckler knipst, was das Zeug hält.