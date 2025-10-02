"Promi Big Brother": Dixi-Klos, Klappbetten und Star-Alarm im TV-Häfn

Am Montag den 6. Oktober startet die neue Staffel mit vorprogrammiertem Zicken-Terror und ganz vielen anderen Unannehmlichkeiten.

Wenige Tage vor dem Start der neuen Staffel von „Promi Big Brother“ sieht es im Container noch nach Baustelle aus – und das ist diesmal Absicht. Die Macher haben das unfertige Szenario zum Konzept erhoben: Die prominenten Bewohner ziehen in einen Rohbau, weil – so die erfundene Storyline – der Bauherr pleiteging und das Haus nicht rechtzeitig fertiggestellt werden konnte.

Das Grundstück selbst ist stattlich: Rund 365 Quadratmeter stehen den Stars zur Verfügung, davon 185 Quadratmeter Innenfläche und 180 Quadratmeter Außenbereich. Doch der „Luxus“ hält sich in Grenzen. Statt gemütlicher Möbel warten Plastikstühle, Schubkarren, Warnschilder und jede Menge Baustellenschutt - das berichtet Bild.





Komfort? Fehlanzeige!

Auch beim Komfort müssen die Promis Abstriche machen. Draußen schlafen sie auf harten Feldbetten, die Dusche befindet sich im Freien – und warmes Wasser gibt es nur, wenn ein Mitbewohner fleißig kurbelt. Als Toiletten stehen lediglich drei Dixi-Klos bereit, die schon vor dem Einzug der Stars für unerträgliche Gerüche sorgen.





Immerhin: Die Gage passt - zumindest, wenn es nach Desirée Nick geht. "Es ist ein verdammt guter Deal", verriet sie gegenüber t-online. Neben ihr werden es sich auch Designer Harald Glööckler und Jimi Blue Ochsenknecht im TV-Gefängnis gemütlich machen - außerdem zieht der Wiener Influencer SantansBratan ein.

Diese Staffel wird für die Kandidaten ein echter Härtetest zwischen Glamour und Baustellen-Realität.