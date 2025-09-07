Jimi Blue im TV-Gefägnis: Promi Big Brother mit Ex-Liebe Yeliz?

Der Schauspieler verbrachte eine Nacht im österreichischen Gefängnis - jetzt soll er auch in den TV-Häfen ziehen. Etwa gar mit seiner Ex Yeliz Koc?

Im Oktober startet bei Sat.1 die neue Staffel von „Promi Big Brother“. Hinter den Kulissen laufen bereits heiße Verhandlungen – und laut Bild dürfte ein besonders prominenter Kandidat dieses Jahr im TV-Gefängnis auftauchen: Jimi Blue Ochsenknecht.

Der Schauspieler bringt ordentlich Gesprächsstoff mit. Im Juni wurde er in Hamburg festgenommen, weil er eine offene Hotelrechnung von 14.000 Euro in Österreich nicht beglichen hatte. Nach seiner Überstellung nach Österreich urteilte das Landgericht Innsbruck am 22. August: 18.000 Euro Geldstrafe. Trotz dieser Vorfälle plant Jimi Blue offenbar sein Comeback im Reality-TV.





Wiedervereint mit der Ex?

Spannend wird auch, ob seine Ex Yeliz Koc zu Besuch in den Container kommt. Die Influencerin und Gewinnerin der Show 2023 kennt das „Big Brother“-Universum bestens – und ein gemeinsamer Auftritt mit Jimi Blue würde die Einschaltquoten sicher in die Höhe treiben.

Auch abseits der TV-Bühne sorgen Jimi Blue und Yeliz für Spekulationen. Am Wochenende postete sie ein Foto mit ihm bei einer Hochzeit und schrieb: „Heute wird geheiratet.“ Sind die beiden wieder ein Paar? Rückblick: 2020 machten sie ihre Liebe öffentlich, 2021 kam Tochter Snow auf die Welt. Kurz vor der Geburt trennte sich das Paar, danach folgten jeweils neue Partner – inzwischen Geschichte. Ein Insider verrät: „Seit er wieder Single ist, hat Jimi seinen Verstand wiedergefunden. Vorher lief ja alles auf komplette Isolation hinaus, weil ihn seine Ex so unter Kontrolle hatte.“

Ex-Verlobte unterband Kontakt

Jimi Blue lebt mittlerweile wieder in Hannover bei Yeliz, beide sollen viel Zeit mit ihrer Tochter verbringen. Seine frühere Verlobte, Rennfahrerin Laura-Marie Geissler (27), soll gegen den Kontakt zwischen Jimi, Yeliz und Snow gewesen sein. Die Trennung von Laura-Marie erfolgte im September nach rund zwei Jahren Beziehung.





Sat.1 wollte sich nicht zu den Gerüchten äußern. Bestätigt sind bisher Sarah Jane Wollny und Andrej Mangold, die am 6. Oktober bei Staffelstart dabei sein werden. Weitere Bewohnerinnen und Bewohner sollen in den kommenden Tagen verkündet werden – der Sender verspricht „große Überraschungen“.