Sind Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc wieder ein Paar?

Nach diesem Foto fragen sich die Fans, ob Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht wieder zusammen sind.

Yeliz Koc postet bei Instagram ein Foto von ihr und Jimi Blue bei einer Hochzeit. Die Influencerin war laut Informationen der "Bild" als Trauzeugin einer sehr guten Freundin bei der Hochzeit.

"Heute wird geheiratet"

Dazu schrieb sie "Heute wird geheiratet". Ochsenknecht trägt einen goldenen Anzug und die Influencerin ein elegantes Kleid mit Goldschimmer. Koc legt ihre Hand auf Jimis Bauch und strahlt in die Kamera. Viele Fans flippten aus. Sie kommentierten "Traumpaar" und fragten "Seid ihr wieder zusammen?".

Koc und Ochsenknecht waren schon mal ein Paar. Jimi Blue machte die Beziehung im August 2020 zur Hannoveranerin bekannt. Im Oktober kam ihre gemeinsame Tochter Snow zur Welt. Der Schrecken vor der Geburt: Zwischen den beiden gab es Zoff und das Paar trennte sich, aber als Eltern wollten sie zusammenhalten.

Zwischen Streit und Familienglück

Die letzten Jahre waren auch nicht ruhig. Es gab noch mehr Streit, einen Bruch und es herrschte Funkstille zwischen den beiden. Doch Bilder im Netz zeigen die kleine Snow glücklich mit ihrer Mama und ihrem Papa. Es scheint so, als ob das Vergangene zwischen dem ehemaligen Paar beigelegt worden sei.

Zusammen sind die Influencerin und der Reality-Star nicht, so die "Bild". Sie waren nicht als Paar vor Ort, sondern genossen die Zeit als Familie mit ihrer Tochter.