Nach Ö3-Aus: Robert Kratkys neues Leben

Auf Instagram meldet sich der Ex-Moderator bei seinen Fans zu Wort

Mitte August musste die österreichische Radiolandschaft auf eine ihrer bekanntesten Stimmen verzichten. Nach ärztlichem Rat zog sich Robert Kratky aus dem Wecker-Programm von Ö3 zurück. Doch der Moderator bleibt präsent - wenn auch in anderer Form. Mit einem aktuellen Posting gibt Kratky seinen Followern Einblick in sein neues Leben. "Neues Spiel, neues Glück", schreibt er zu einem Foto und deutet an, dass er selbst noch nicht genau weiß, wohin die Reise geht. Ein Hashtag fasst seine Haltung zusammen: "Schau ma mal, dann seng ma scho."

Langsam. Doch wer nun glaubt, dass sich Kratky für immer von der Bildfläche verabschiedet, hat unrecht. Auf Instagram machte Kratky jetzt deutlich: "Alles nicht mehr so #intense wie in meinem einstigen Vollgasjob, auch online steck ich schon eine Zeitlang massiv zurück...auf Notbremsungen folgen nun mal Innehalten und bewusster Stillstand..."

Zukunftspläne. Und weiter meint der Ex-Moderator: "aber was immer das Leben in Zukunft für mich bereithält: Das Beste davon kriegst Du weiterhin ab &zu auf diesem Kanal. Danke an alle die ihm folgen und Welcome, falls Du hier brandneu bist." Kratky wird nun also so etwas wie ein Influencer! Den Fans und Freunden gefällt das sichtlich, der Beitrag wird mit Herzen und Applaus versehen.