Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Natascha Ochsenknecht
© Getty Images

Harte Worte

Jetzt teilt Natascha Ochsenknecht gegen Sohn Jimi Blue aus

03.09.25, 11:28
Teilen

Realitystar war in Österreich angeklagt - Verfahren wurde gegen eine Geldbuße beigelegt. Jetzt spricht seine Mutter im Interview mit der Bunte über seine Fehler. 

Nach der Verurteilung von Realitystar Jimi Blue Ochsenknecht als Betrüger weist seine Mutter öffentlich jede Schuld von sich, bei der Erziehung versagt zu haben. "Ich glaube nicht, dass es automatisch die Schuld der Eltern ist, wenn bei Kindern was schiefläuft. Noch dazu, wenn sie erwachsen sind", sagte Fernsehmoderatorin Natascha Ochsenknecht am Mittwoch der "Bunten". "Ich finde diesen Vorwurf lächerlich. Jeder, der uns kennt, weiß, dass die Kinder super aufgewachsen sind."

Mehr lesen: 

"Bei Jimi leuchtete die Ampel dunkelrot"

Die 61-Jährige sagte über ihren Sohn Jimi Blue (33), er müsse für Fehler geradestehen. Es gebe Fehler im grünen Bereich, die mit einer Entschuldigung wiedergutzumachen seien. Aber: "Bei Jimi leuchtete die Ampel dunkelrot. Dafür muss er geradestehen. Das muss er alleine klären und auch finanziell für den Schaden aufkommen. Und 18.000 Euro sind viel Geld."

Lesen Sie auch

Sorge als Mutter

Bei ihren drei Kindern - neben Jimi Blue sind das Wilson (35) und Cheyenne (25) - habe es Situationen gegeben, bei denen sie "Mist!" gedacht habe, berichtete Ochsenknecht. "Natürlich nie so schlimm wie bei Jimi. Damit muss ich als Mutter klarkommen." Ihre Kinder seien dennoch feine Menschen.

 


 

Jimi Blue war in Österreich angeklagt

Der 33-jährige Jimi Blue Ochsenknecht war in Österreich wegen schweren Betrugs angeklagt, ist vom Gericht aber nicht verurteilt worden. Das Verfahren wurde im August gegen eine Geldbuße von 18.000 Euro beigelegt.

Der Reality-TV-Darsteller hatte bei der Feier zu seinem 30. Geburtstag in einem Tiroler Hotel eine Rechnung von 14.000 Euro nicht beglichen. Erst nach jahrelangem Tauziehen und seiner Festnahme am Hamburger Flughafen wurde die Rechnung bezahlt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden