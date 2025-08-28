Yeliz Koc teilt lustigen Einblick

Die Influencerin lässt ihre Fans am Alltag teilhaben.

Yeliz Koc ist zwar derzeit in keinem Reality-Format zu sehen, trotzdem ist die Influencerin gut beschäftigt.

Mehr zum Thema

Schock Moment

Sie hat soeben neue Produkte ihrer Kosmetiklinie "Yelicious" gelauncht und genießt den Sommer mit Tochter Snow. Jüngst gab es einen Schock-Moment, als Yeliz mit ihrer Tochter ins Krankenhaus fahren musste, weil diese so Bauchweh hatte. Tests in Richtung Allergie stehen noch aus.

© Instagram

"Irgendeiner ist immer dabei"

Doch nun unterhält Yeliz ihre Fans mit lustigen Momenten aus ihrem Alltag. Zu einem Bild, das ihre Hundedame im Badezimmer zeigt, schreibt sie: "Sobald ich raus gehe, kommt sie mit. Als Mama ist man nie alleine auf dem Klo. Ob Kind oder Hund, irgendeiner ist immer dabei."

Eine Aussage, mit der sich wohl viele Eltern identifizieren können...