Die Tochter des Reality-Stars musste ins Krankenhaus - so geht es der Kleinen.

Reality-Star Yeliz Koc trägt derzeit eine Schlammschlacht mit ihrem Ex-Freund Jannik Kontalis aus. Jannik soll auf Männer stehen, behauptet Yeliz und das sei der eigentliche Grund für die Trennung gewesen.

Unwahr?

Jannik habe einen Abend mit Bill Kaulitz verbracht und da sei bei Yeliz der Groschen gefallen. Kontalis allerdings wehrt das vehement ab, bezeichnet die Behauptungen als unwahr.

Andere Probleme

Für dieses unreife Gezerre hat Yeliz ohnehin gerade keine Zeit, denn sie muss sich um ihre kleine Tochter Snow kümmern. Die Dreijährige musste ins Krankenhaus, wie Yeliz ihren Fans plötzlich mitteilte, denn sie habe starke Bauchschmerzen bekommen.

Kann kaum laufen

Yeliz: "Die arme Maus, sie kann kaum laufen!" Und: "Wir waren gerade im Krankenhaus, weil Snow den ganzen Tag schon Bauchschmerzen hatte. Sie hat wirklich sehr dolle Schmerzen." Im Krankenhaus wurden diverse Untersuchungen vorgenommen, doch die brachten kein eindeutiges Ergebnis.

Was steckt dahinter?

Nun heißt es abwarten. Tochter und Mama durften wieder nach Hause, wie Yeliz in der Story erklärte, schlief ihre Tochter danach ein. Yeliz hofft nun, dass sich die Schmerzen durch die Ruhe beruhigen. Doch weitere Untersuchungen sollen anstehen, da Snow auch immer wieder einen Ausschlag am Bauch bekomme - möglicherweise deutet da auf eine Unverträglichkeit oder Allergie hin.

Papa Jimi Blue Ochsenknecht kann seiner Tochter derzeit nicht beistehen - er muss bis zu seiner Gerichtsverhandlung in Österreich bleiben.