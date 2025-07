Jimi Blue frei: SIE zahlte diesmal die Ochsenknecht-Kaution

Der im Juni in Hamburg im Zuge von Betrugsermittlungen festgenommene deutsche Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht ist wieder ein freier Mann. Und SIE war diejenige, die seine Kaution bezahlt hat.

In die Bredouille war der in München geborene Ochsenknecht geraten, weil er Ende 2021 binnen vier Tagen in einem Hotel in Kirchberg in Tirol (Bezirk Kitzbühel) Hotelleistungen im Wert von knapp 14.000 Euro in Anspruch genommen und dann nicht bezahlt haben soll. Obwohl der 33-Jährige laut Staatsanwaltschaft zwischenzeitlich auch gerichtlich zur Zahlung dieses Betrages verurteilt wurde, beglich er ihn bis zur Festnahme nicht.

Der im Juni in Hamburg im Zuge von Betrugsermittlungen festgenommene deutsche Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht ist allerdings jetzt wieder ein freier Mann. Über den 33-Jährigen wurde zwar am Donnerstag vom Landesgericht Innsbruck die Untersuchungshaft wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Betrugs bzw. Fluchtgefahr verhängt, er wurde aber daraufhin gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von 15.000 Euro wieder freigelassen. Indes wurde gegen Ochsenknecht Anklage erhoben.

Noch vor der Auslieferung nach Österreich war es seine Exfreundin Yeliz Koc, auch Mutter der gemeinsamen Tochter, die die Hotelrechnung bezahlte - das bewahrte Ochsenknecht jedoch nicht vor der Festnahme.

Wie die deutsche "Bild"-Zeitung berichtet, war es aber diesmal nicht seine Exfreundin, die die Kaution für ihre ehemalige große Liebe zahlte. Viel eher soll es seine Schwester Cheyenne und sein ehemaliger Manager Binh Nguyen gewesen - der nach wie vor in engem Kontakt mit der Familie stehen soll. Die beiden sollen die Kaution in Höhe von 15.000 Euro gezahlt haben, damit Ochsenknecht wieder freikommt.

Besonders ist diese Hilfsaktion allemal: Denn laut "Bild"-Informationen gelten die beiden eigentlich als zerstritten. Zuletzt sollen sie sich aber wieder angenähert haben.

Nach seiner Freilassung postete Jimi Blue erstmal eine Insta-Story, ein Selfie von sich, in dem er dazu schreibt: "Ab nach Hause. Erstmal Snow anrufen und Bart rasieren." Wo er jetzt unterkommt, ist noch unklar.