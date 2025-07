Jimi Blue Ochsenknecht darf Promi-Knast verlassen

Über Jimi Blue Ochsenknecht wurde zwar U-Haft verhängt, er ist aber gegen Kaution frei.

Innsbruck. Der mit Betrugsermittlungen konfrontierte und Ende Juni in Hamburg festgenommene deutsche Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht ist wieder ein freier Mann. Über den 33-Jährigen wurde zwar am Donnerstag vom Landesgericht Innsbruck die Untersuchungshaft wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Betrugs verhängt, der Sohn von Schauspielstar Uwe Ochsenknecht wurde aber daraufhin gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von 15.000 Euro wieder freigelassen.

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck war mit dieser Entscheidung des Gerichts einverstanden, teilte die Anklagebehörde in einer Aussendung mit. Der Betrag wurde kurz darauf bezahlt und Ochsenknecht daher sofort entlassen, hieß es. Der Schauspieler habe "gelobt", sich bis zum Abschluss des Verfahrens in Österreich aufzuhalten und seinen Reisepass bei Gericht hinterlegt.

Ochsenknecht: "Das war falsch"

Der 33-Jährige war nach Österreich ausgeliefert worden, da er eine Hotelrechnung von knapp 14.000 Euro nicht bezahlt haben soll. Ochsenknecht hatte Ende 2021 in einem Hotel in Tirol mehrere Tage lang einen Geburtstag gefeiert und soll die fast 14.000 Euro hohe Rechnung trotz mehrfacher Ermahnung, Ratenzahlungsangeboten und Gerichtsverhandlungen nicht gezahlt haben. Ende Juni war er nach der Landung am Hamburger Flughafen vorläufig festgenommen worden. "Ich hätte wissen müssen, wie ernst die Situation ist und ich hätte es niemals so weit kommen lassen. Das war falsch", schrieb er zuletzt auf Instagram.

Die Justizanstalt Innsbruck wird zu einem regelrechten Promi-Hotspot. Schon länger sitzt der ehemalige Finanzminister Karl Heinz Grasser dort ein. Auch Ex-Immobilienmagnat René Benko könnte bald dorthin verlegt werden. Jimi Blue Ochsenknecht ist nicht mehr in der Justizanstalt Innsbruck – er wurde gegen Kaution wieder freigelassen.