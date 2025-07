Jimi Blue Ochsenknecht an Österreich ausgeliefert

Am Mittwochmorgen wurde Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (33) an die österreichischen Behörden übergeben. Ein grauer VW Bulli, begleitet von einem zivilen Mazda und einem Bundespolizei-Range Rover, bringt den prominenten Häftling aus der JVA München in die Grenzregion bei Kiefersfelden

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck wirft Ochsenknecht schweren Betrug vor. Ende 2021 soll er eine Hotelrechnung in Höhe von 13.827,35 Euro nicht bezahlt haben – und danach untergetaucht sein. Über zwei Jahre war er für die österreichischen Behörden nicht auffindbar. Ein europäischer Haftbefehl wurde ausgestellt. Am 24. Juni klickten dann am Hamburger Flughafen die Handschellen – Jimi Blue war aus Dubai eingereist und wurde festgenommen.

Jimi Blue und Natascha Ochsenknecht © Getty Images

Nach der Festnahme ging es für den Sohn von Natascha und Uwe Ochsenknecht quer durch die Bundesrepublik: Mehrere Stationen in deutschen Justizvollzugsanstalten, bevor das Hanseatische Oberlandesgericht Anfang Juli grünes Licht für die Auslieferung gab. Am Mittwoch dann der Transport nach Tirol.

Entspannter Auftritt an der Grenze

Am Übergabeort in Kiefersfelden muss Jimi Blue über 20 Minuten im Bus warten, bis die österreichischen Beamten eintreffen. Trotz der Umstände zeigt er sich gelassen: Er steigt mit einem Lächeln aus, trägt Jeans, Sneaker, Cap – und die gleiche Jacke wie bei seiner Festnahme. In der Hand: eine blaue Tasche und eine Wasserflasche. In Innsbruck wird nun ein Ermittlungsrichter entscheiden, ob Untersuchungshaft angeordnet wird – oder ob der Schauspieler auf freien Fuß gesetzt wird. Im Falle einer Verurteilung wegen schweren Betrugs könnten bis zu drei Jahre Gefängnis drohen.

© oe24

Der Fall wirft erneut ein grelles Licht auf die Turbulenzen im Leben des einstigen Teenie-Stars. Jimi Blue Ochsenknecht, der in den letzten Jahren vor allem durch Reality-TV, Social-Media-Deals und private Schlagzeilen auffiel, muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten – mit offenem Ausgang.