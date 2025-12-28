"Bringst mich zum Schmelzen!" Melissa Naschenweng "oben ohne" im Schnee

Die heimische Schlager-Queen sorgt bei ihren Fans auf Instagram für Hitzewallungen. Im Schnee zeigt sie sich wieder einmal ganz anders.

Melissa Naschenweng bringt nicht nur die Fans zum Staunen, sondern lässt auch den Schnee schmelzen. Mit ihren jüngsten Instagram-Fotos meldet die Schlagersängerin aus dem verschneiten Lesachtal nicht nur winterliche Grüße, sondern sorgt für heiße Schlagzeilen. „Das Christkind war da, ich melde 25 cm Neuschnee aus dem Lesachtal, wieviel bietet ihr? Frohe Weihnachten“, schrieb sie zu mehreren Aufnahmen, die sie in einem knappen Outfit vor einem Wald in der Kälte zeigen. Dabei trägt sie Overknees und roten Nagellack an den Händen.

Die Reaktionen lassen nicht auf sich warten. Ein Follower schwärmt: „Wow, Halleluja! Das sind ja grandiose Weihnachten. Liebe Naschi, du siehst atemberaubend aus und bringst mich und den Schnee zum Schmelzen. Halleluja! Thomas wünscht dir vom ganzen Herzen einen wunderschönen, bezaubernden romantischen Christtag, Prinzessin.“ Ein anderer schreibt schlicht: „Wow. Meine Traumfrau.“ Neben zahlreichen Kommentaren finden sich auch über 15.000 Gefällt-mir-Angaben unter dem Posting.

Natürlichkeit statt Make-up-Show

Besonders auffallend: Naschenweng zeigt sich auf den Fotos zum ersten Mal seit langer Zeit „oben ohne“, also ohne Make-up. Der natürliche Look unterstreicht ihre Ausstrahlung und trifft bei den Fans offenbar voll ins Schwarze.

Melissa Naschenweng verbindet damit nicht nur winterliche Stimmung mit festlicher Lebensfreude, sondern beweist einmal mehr, dass sie nicht nur musikalisch, sondern auch optisch zu den Highlights des Schlagers zählt.