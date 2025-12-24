Alles zu oe24VIP
Weihnachtswunder

Rekord-Summe: Ö3 sammelt über 5 Millionen an Spenden

24.12.25, 11:34
Das Ö3-Weihnachtswunder hat heuer erneut ein Rekordergebnis gebracht: 5.562.382 Euro kamen für Familien in Not in Österreich zusammen, teilte der ORF am Mittwoch, dem Heiligen Abend, mit. 

Das Team bestand heuer aus Philipp Hansa, Tina Ritschl und Andi Knoll. Es sendete wie immer 120 Stunden lang, heuer stand die Wunschhütte am Salzburger Kapitelplatz. Die Summe, die durch Spenden gegen Musikwünsche zustande kam, geht an den "Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds".

Gesamtergebnis von 6 Millionen möglich

Weitere rund 430.000 Euro sind bisher durch die Ö3-Wundertüte zustande gekommen. Der Sender rief heuer zum 21. Mal auf, alte Handys umweltgerecht zu entsorgen und damit bargeldlos für Familien in Not in Österreich zu spenden. Damit ist mit einem Gesamtergebnis der Ö3-Spenden aus Weihnachtswunder und Wundertüte von rund sechs Millionen Euro zu rechnen.

"Driving Home for Christmas" war meistgewünschter Song

Detail am Rande: Der meistgewünschte Song beim Weihnachtswunder war "Driving Home for Christmas" des vor wenigen Tagen verstorbenen Chris Rea.

