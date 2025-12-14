Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
  3. Astro
Das sollten Sie in der Woche vom 15. Dezember bis 21. Dezember laut Mondkalender tun
© Getty Images

KW 51

Das sollten Sie in der Woche vom 15. Dezember bis 21. Dezember laut Mondkalender tun

14.12.25, 07:00
Teilen

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben. 

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 15.12. - 21.12.

Montag - 15. Dezember 2025

  • Mond nimmt ab
  • Waage

Viel trinken, damit die Süßigkeiten besser vertragen werden. Aber Achtung: Am Nachmittag ist die Blase empfindlicher als sonst. Weihnachtsputz bis Freitag!

Dienstag – 16. Dezember 2025

  • Mond nimmt ab
  • Skorpion

Problemwäsche wird heute sauber. Weiß und Grün beeinflussen den Tag positiv. Kalte Sitzflächen (auch im Auto) vermeiden – Blasenentzündung!

Mittwoch – 17. Dezember 2025

  • Mond nimmt ab
  • Skorpion

Heute lieber Tee statt Kaffee. Kalte Füße an Skorpion möglichst meiden. Ein warmes Kräutersitzbad kann zudem Wunder bewirken.

Donnerstag – 18. Dezember 2025

  • Mond nimmt ab
  • Schütze

Cellulite lässt sich weder „wegturnen“ noch „wegcremen“. Die wirksamste Methode ist: Milchprodukte reduzieren. Ab jetzt darauf achten!

Freitag – 19. Dezember 2025

  • Mond nimmt ab
  • Schütze

Viel Bewegung ist immer gut, aber an Schütze besonders. Ein Fastentag wäre zudem heute günstig. Viel trinken nicht vergessen!

Samstag – 20. Dezember 2025

  • Neumond
  • Schütze

Die meisten Frauen wollen schlank, schön und gesund sein. Der beste Weg zu Schön- und Gesundheit ist vernünftiges, biologisches Essen.

Sonntag – 21. Dezember 2025

  • Mond nimmt zu
  • Steinbock

Steinbocktage sind immer gut, um die Haut zu verwöhnen. Trotz Kekszeit frisches Obst und Gemüse nicht vergessen!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden