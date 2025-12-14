Das sollten Sie in der Woche vom 15. Dezember bis 21. Dezember laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.
Ihr wöchentlicher Mondkalender: 15.12. - 21.12.
Montag - 15. Dezember 2025
- Mond nimmt ab
- Waage
Viel trinken, damit die Süßigkeiten besser vertragen werden. Aber Achtung: Am Nachmittag ist die Blase empfindlicher als sonst. Weihnachtsputz bis Freitag!
Dienstag – 16. Dezember 2025
- Mond nimmt ab
- Skorpion
Problemwäsche wird heute sauber. Weiß und Grün beeinflussen den Tag positiv. Kalte Sitzflächen (auch im Auto) vermeiden – Blasenentzündung!
Mittwoch – 17. Dezember 2025
- Mond nimmt ab
- Skorpion
Heute lieber Tee statt Kaffee. Kalte Füße an Skorpion möglichst meiden. Ein warmes Kräutersitzbad kann zudem Wunder bewirken.
Donnerstag – 18. Dezember 2025
- Mond nimmt ab
- Schütze
Cellulite lässt sich weder „wegturnen“ noch „wegcremen“. Die wirksamste Methode ist: Milchprodukte reduzieren. Ab jetzt darauf achten!
Freitag – 19. Dezember 2025
- Mond nimmt ab
- Schütze
Viel Bewegung ist immer gut, aber an Schütze besonders. Ein Fastentag wäre zudem heute günstig. Viel trinken nicht vergessen!
Samstag – 20. Dezember 2025
- Neumond
- Schütze
Die meisten Frauen wollen schlank, schön und gesund sein. Der beste Weg zu Schön- und Gesundheit ist vernünftiges, biologisches Essen.
Sonntag – 21. Dezember 2025
- Mond nimmt zu
- Steinbock
Steinbocktage sind immer gut, um die Haut zu verwöhnen. Trotz Kekszeit frisches Obst und Gemüse nicht vergessen!