Kreuzbandriss: Saisonaus für nächsten Austria-Kicker

Die Wiener Austria muss für den Rest der Saison auf Manprit Sarkaria verzichten. Der Offensivspieler hat sich am Samstag im Heimspiel gegen WSG Tirol einen Kreuzbandriss zugezogen, gab der Bundesligist am Montag bekannt.

Auch das Seitenband und der Meniskus sind leicht betroffen, ergab ein MRT. Der 29-Jährige wird zeitnah operiert und fällt monatelang aus. Sarkaria war beim 0:0 in der 64. Minute von Benjamin Böckle am Fuß getroffen worden.

Der Ausfall von Sarkaria, der im bisherigen Saisonverlauf drei Tore erzielt und drei Tore vorbereitet hat, ist der nächste langfristige Ausfall für Trainer Stephan Helm in der Offensive. Noah Botic hatte sich vergangene Woche im Training einen Knöchelbruch zugezogen.