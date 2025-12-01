Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
  6. Austria Wien
Kreuzbandriss: Saisonaus für nächsten Austria-Kicker
© GEPA

Nach Botic

Kreuzbandriss: Saisonaus für nächsten Austria-Kicker

01.12.25, 11:36
Teilen

Die Wiener Austria muss für den Rest der Saison auf Manprit Sarkaria verzichten. Der Offensivspieler hat sich am Samstag im Heimspiel gegen WSG Tirol einen Kreuzbandriss zugezogen, gab der Bundesligist am Montag bekannt.

Auch das Seitenband und der Meniskus sind leicht betroffen, ergab ein MRT. Der 29-Jährige wird zeitnah operiert und fällt monatelang aus. Sarkaria war beim 0:0 in der 64. Minute von Benjamin Böckle am Fuß getroffen worden.

Der Ausfall von Sarkaria, der im bisherigen Saisonverlauf drei Tore erzielt und drei Tore vorbereitet hat, ist der nächste langfristige Ausfall für Trainer Stephan Helm in der Offensive. Noah Botic hatte sich vergangene Woche im Training einen Knöchelbruch zugezogen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden