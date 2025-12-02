Virales Posting: Melissa Naschenweng begeistert mit Papa-Duo

Die heimische Schlagerqueen sorgt derzeit mit einem gemeinsamen Clip mit ihrem Papa für viel Aufmerksamkeit im Internet.

Pünktlich zum ersten Advent hat Melissa Naschenweng für eine besondere musikalische Überraschung gesorgt – und dafür im Internet einen wahren Begeisterungssturm ausgelöst. Die Kärntner Musikerin, die für ihre energiegeladene Bühne ebenso bekannt ist wie für ihre Liebe zur Harmonika, teilte einen Clip, in dem sie gemeinsam mit ihrem Vater musiziert.

„Einen schönen 1. Advent – Wer kennt des Liadl? Wo i herkumm, do wird Harmonika mit’n Papa g’spielt“, schrieb sie dazu – ein Posting, das nicht nur familiär herzlich wirkt, sondern auch ganz klar zeigt, woher Naschenweng ihre musikalischen Wurzeln hat. Der kurze Ausschnitt, in dem die beiden im winterlichen Ambiente Seite an Seite auf der Harmonika spielen, löste bei ihren Fans pure Begeisterung aus. Innerhalb kürzester Zeit schnellte die View-Zahl nach oben – über 400.000 Aufrufe verzeichnete das Video bereits kurz nach Veröffentlichung.





Große Begeisterung im Netz

Die Kommentarspalten füllten sich im Minutentakt. „Servas liebe Naschi, servas lieber Andi wow grandios aufgespielt den Schneewalzer ihr zwei mit der Ziehharmonika perfekt. Ich kann zwar nicht Ziehharmonika spielen aber ich kann im Schnee mit meinem Auto einen Walzer tanzen“, schrieb ein Fan begeistert. Andere wollten am liebsten sofort Nachschub: „Mehr davon“, forderte ein weiterer Nutzer, stellvertretend für viele Stimmen, die sich über das harmonische Adventsduett freuten.

Mit dem Clip zeigt Melissa Naschenweng einmal mehr, wie gut ihr Mix aus Tradition, familiärer Bodenständigkeit und Social-Media-Präsenz beim Publikum ankommt. Der erste Advent hätte für ihre Fangemeinde kaum schöner beginnen können.