Schon bald ist das neue Musikstück zu hören.

Was für eine schöne Überraschung für ihre Fans! Melissa Naschenweng hat sich vor ihrer längeren Pause noch etwas einfallen lassen.

Die Sängerin bringt am Freitag, 21.11. eine neue Single raus. Und die soll, wie sie sagt, ganz bodenständig sein, mit wenig Gedöns und Besinnung auf die wahren Werte.

Naschenweng erklärt in einer Insta-Story: "Am Freitag kommt die neue Single "Wo du herkommst". Ein Song, der daran erinnert, dass man, egal, wohin der Weg führt, nie vergessen soll, woher man kommt."

Sie führt weiter aus: "Das Aufwachsen im Lesachtal hat mich geprägt. Nicht nur mich, sondern auch meine Musik und deshalb freu ich mich, wenn wieder mal ein Titel rauskommt, der ganz schlicht und einfach gehalten ist. Bodenständig. Mit Harmonika."