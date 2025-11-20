Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Naschenweng
© Instagram

"Wo du herkommst"

Naschenweng überrascht vor Pause mit neuer Musik: "Ganz bodenständig"

20.11.25, 09:07
Teilen

Schon bald ist das neue Musikstück zu hören.

Was für eine schöne Überraschung für ihre Fans! Melissa Naschenweng hat sich vor ihrer längeren Pause noch etwas einfallen lassen.

Mehr zum Thema

Naschenweng
© Screenshot

"Ganz bodenständig"

Die  Sängerin  bringt am Freitag, 21.11. eine neue Single raus. Und die soll, wie sie sagt, ganz bodenständig sein, mit wenig Gedöns und Besinnung auf die wahren Werte. 

Melissa Naschenweng

Melissa Naschenweng

© oe24

"Nie vergessen"

Naschenweng erklärt in einer Insta-Story: "Am Freitag kommt die neue Single "Wo du herkommst". Ein Song, der daran erinnert, dass man, egal, wohin der Weg führt, nie vergessen soll, woher man kommt."

Naschenweng
© Instagram

"Einfach gehalten"

Sie führt weiter aus: "Das Aufwachsen im Lesachtal hat mich geprägt. Nicht nur mich, sondern auch meine Musik und deshalb freu ich mich, wenn wieder mal ein Titel rauskommt, der ganz schlicht und einfach gehalten ist. Bodenständig. Mit Harmonika."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden