Melissa Naschenweng
Melissa Naschenweng überrascht Fans "oben ohne": "Weils Spaß macht!"

21.10.25, 21:03
Schlagerstar Melissa Naschenweng erfindet sich immer wieder neu!

Ob Premiere von ihrem neuen Film " Neo Nuggets " oder Auftritt beim "Schlagerboom": In der letzten Zeit haben wir "Alpenbarbie" Melissa Naschenweng oft topgestyled von der Sohle bis zum Scheitel gesehen.

Doch sie kann auch ganz anders, trägt nicht immer Highheels, Mini-Rock und XXL-Ausschnitt. Oft ist Melissa ganz natürlich unterwegs. Das zeigt sie auch immer wieder auf ihrem Insta-Account .

"Mein Lieblingsmoment"

Nun hat sie sich in einer Story sogar oben ohne abgelichtet. Nämlich ganz ohne Makeup! Sie schreibt dazu: "Mein Lieblingsmoment. Ungeschminkt an den Spiegel und dann zack - plötzlich wieder ganz anders." 

Verwandlung

Schnell geht die Verwandlung hin zur blonden Sirene, wie sie in einem anderen Bild verdeutlicht. Sie schreibt weiter: "Wir können jeden Tag neu entscheiden, wer wir sein wollen."

