Bei einem Konzert in Oberösterreich kam es zu einem medizinischen Notfall.

Am vergangenen Samstag, 9.8., trat Schlagerstar Melissa Naschenweng in Haibach ob der Donau, beim Open Air des Rotary Clubs Eferding auf. Dort war auch der Verein Rollende Engel zugegen um auf ihre Arbeit aufmerksam zu machen. Der Verein erfüllt schwer kranken Menschen letzte Wünsche.

Ausrüstung dabei

Doch plötzlich kam es zu einer Ausnahmesituation und die Engel musste zu einer Frau eilen, die bewusstlos geworden war. Medizinische Ausrüstung hatten sie glücklicherweise dabei.

Notfall

Wie auf Facebook zu lesen ist, war es ein Notfall: "Da unsere Wunscherfüller alle über eine medizinische Ausbildung verfügen, durften wir auch einige medizinische Versorgungen von Konzertbesuchern übernehmen. Darunter eine Lebensrettende Sofortmaßnahme mit Unterstützung des Rettungshubschraubers Christophorus 10." Die Frau wurde im Krankenhaus weiter versorgt.