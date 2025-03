Melissa Naschenweng: So billig ist ihr Nackt-Badeanzug

Der Schlagerstar sorgt mit diesem Stückchen Stoff für Wirbel.

Melissa Naschenweng ganz keck an Deck eines Kreuzfahrtschiffs, auf dem sie jüngst einen Auftritt hatte: "Da meine Bikinifotos immer für Aufregung sorgen, ab sofort im Badeanzug anzutreffen - Saison eröffnet"

Anzug oder Klebeband?

Dazu posiert sie in einem Badeanzug, der auch Klebeband sein könnte - nur wenige schwarze Streifen verdecken das Allernötigste, sodass Melissa nicht nackt dasteht.

Günstige Anschaffung

Später in einer Story zeigt sie den Badeanzug so her um zu beweisen, dass es sich nicht um Tape handelt. Und, wie viel kostet das besondere Stück? Im Netz ist das Modell und sehr ähnliche bereits ab 11.05 Euro zu finden. Bei etwas fragwürdigen Onlineshops wie Shein oder AliExpress. Eine etwas angezogenere Luxusvariante, die im Schritt mehr verdeckt ist von Norma Kamali um 245,50 zu haben.

Das sagen die Fans

Den meisten Fans gefällt es gut, derart viel von Melissa zu sehen. Herzerl, Flammen und zustimmende Worte finden sich auf ihrem Insta. Nur wenige äußern sich kritisch, merken an, dass es langsam "bissi too much" und "billig" wird.