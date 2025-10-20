Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Naschenweng
© Screenshot

Show

Aua! Melissa Naschenweng zeigt Verletzung - "Voller Einsatz" war zu viel!

20.10.25, 08:55
Teilen

Das muss weh getan haben! Melissa Naschenweng zeigt ihre Verletzung vom Schlagerboom.

Auf der Bühne gibt sie alles und es schaut meistens auch ganz einfach aus. Melissa Naschenweng ist ein Vollprofi und weiß, wie sie dem Publikum einheizt.

Naschenweng
© Screenshot
 

Mehr zum Thema

Liebesgerüchte

So auch jüngst bei ihrem Auftritt beim "Schlagerboom". Dort ging es glatt so heiß her, dass danach Gerüchte aufkamen, sie und ihr Duettpartner Oimara könnten mehr als eine professionelle Verbindung zueinander haben. Sie sangen miteinander den Hit " Koa Bergbauernbua " und die Menge war begeistert.

Naschenweng
© Screenshot

Liebeslied

Im Nachgespräch mit Florian Silbereisen kam dann sogar zur Sprache, wie ernst das  Liebeslied  gemeint sei und "Oimara" Beni Hafner kam ein bisschen ins Stottern.

Aua! Melissa Naschenweng zeigt Verletzung -
© Instagram

Naschenweng
© Screenshot

Verletzung

Der volle Einsatz bei der Schlagershow hatte einen Preis: Melissa hat sich verletzt. Wie sie in einer Insta-Story zeigt, ist ihr Knöchel verbunden. Sie schreibt dazu, es sei ihr in Sneakers passiert und dass bis zur Hochzeit alles gut sei. Moment, welche Hochzeit....

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden