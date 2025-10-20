Aua! Melissa Naschenweng zeigt Verletzung

Das muss weh getan haben! Melissa Naschenweng zeigt ihre Verletzung vom Schlagerboom.

Auf der Bühne gibt sie alles und es schaut meistens auch ganz einfach aus. Melissa Naschenweng ist ein Vollprofi und weiß, wie sie dem Publikum einheizt.

© Screenshot

Mehr zum Thema

Liebesgerüchte

So auch jüngst bei ihrem Auftritt beim "Schlagerboom". Dort ging es glatt so heiß her, dass danach Gerüchte aufkamen, sie und ihr Duettpartner Oimara könnten mehr als eine professionelle Verbindung zueinander haben. Sie sangen miteinander den Hit " Koa Bergbauernbua " und die Menge war begeistert.

© Screenshot

Liebeslied

Im Nachgespräch mit Florian Silbereisen kam dann sogar zur Sprache, wie ernst das Liebeslied gemeint sei und "Oimara" Beni Hafner kam ein bisschen ins Stottern.

© Instagram

© Screenshot

Verletzung

Der volle Einsatz bei der Schlagershow hatte einen Preis: Melissa hat sich verletzt. Wie sie in einer Insta-Story zeigt, ist ihr Knöchel verbunden. Sie schreibt dazu, es sei ihr in Sneakers passiert und dass bis zur Hochzeit alles gut sei. Moment, welche Hochzeit....