Schon länger heißt es, dass die fesche Alpenbarbie nicht mehr alleine durchs leben gehen soll.

Die Chemie stimmt: Diese zwei sind zusammen einfach zu gut um wahr zu sein, oder etwa doch nicht? Der Auftritt von "Alpenbarbie" Melissa Naschenweng (35) mit "Oimara" Beni Hafner (33) bei der Show "Schlagerboom" sorgte einmal mehr für Tuscheleien.

Liebeslied für Melissa

Schon seit dem Beginn ihrer Zusammenarbeit am Hit " Koa Bergbauernbua " wird ihnen mehr als ein professionelles Verhältnis nachgesagt. Florian Silbereisen, gar nicht scheu, fragte prompt nach: „Wenn ich dich fragen würde, Beni, warum du ein Liebeslied für Melissa geschrieben hast, würdest du mir die Wahrheit sagen?“ Der Moderator wollte es in seiner ARD-Show genauer wissen.

© Screenshot

© Screenshot

Hinter den Kulissen

Oimara weiß nicht genau , was er entgegnen soll: „Ääääääh, hinter den Kulissen. Können wir das hinter den Kulissen machen?“ Silbereisen grinst und lenkt ein: „Ja, können wir machen.“

© Screenshot

Melissa Naschenweng und Oimara. © Instagram

Gemeinsam gesichtet

Gerüchte wurde auch genährt, weil Naschenweng und Oimara letztens zusammen gesichtet wurden, wie sie in einem Wiener Nobelhotel gemeinsam ankamen. Waren sie nur für für die Arbeit unterwegs? Beni soll glücklich liiert sein mit seiner Tourmanagerin, heißt es.