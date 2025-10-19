Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Naschenweng
© Screenshot

Oho

Naschenweng: Bestätigt ihr neuer Freund hier die Liebesgerüchte?

19.10.25, 15:16
Teilen

Schon länger heißt es, dass die fesche Alpenbarbie nicht mehr alleine durchs leben gehen soll. 

Die Chemie stimmt: Diese zwei sind zusammen einfach zu gut um wahr zu sein, oder etwa doch nicht? Der Auftritt von "Alpenbarbie" Melissa Naschenweng (35) mit "Oimara" Beni Hafner (33) bei der Show "Schlagerboom" sorgte einmal mehr für Tuscheleien.

Mehr zum Thema

Liebeslied für Melissa 

Schon seit dem Beginn ihrer Zusammenarbeit am Hit " Koa Bergbauernbua " wird ihnen mehr als ein professionelles Verhältnis nachgesagt. Florian Silbereisen, gar nicht scheu, fragte prompt nach: „Wenn ich dich fragen würde, Beni, warum du ein Liebeslied für  Melissa  geschrieben hast, würdest du mir die Wahrheit sagen?“ Der Moderator wollte es in seiner ARD-Show genauer wissen.

Naschenweng
© Screenshot

Naschenweng
© Screenshot

Hinter den Kulissen

Oimara weiß nicht genau , was er entgegnen soll: „Ääääääh, hinter den Kulissen. Können wir das hinter den Kulissen machen?“ Silbereisen grinst und lenkt ein: „Ja, können wir machen.“ 

Naschenweng
© Screenshot

Melissa Naschenweng und Oimara.

Melissa Naschenweng und Oimara.

© Instagram

Gemeinsam gesichtet

Gerüchte wurde auch genährt, weil Naschenweng und Oimara letztens zusammen gesichtet wurden, wie sie in einem Wiener Nobelhotel gemeinsam ankamen. Waren sie nur für für die Arbeit unterwegs? Beni soll glücklich liiert sein mit seiner Tourmanagerin, heißt es.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden