Melissa Naschenweng
© Getty Images

Heißer Herbst

Sündiges Foto: Melissa Naschenweng verführt ihre Fans unten ohne auf der Alm

07.10.25, 10:09 | Aktualisiert: 07.10.25, 12:03
Die Schlagerqueen treibt die Temperaturen zu Herbstbeginn weiter nach oben - zumindest auf Instagram kommen ihre Fans ins Schwitzen. 

Auch wenn der Herbst langsam Einzug hält, sorgt Melissa Naschenweng bei ihren Fans weiterhin für heiße Temperaturen. Mit einem neuen Foto auf Instagram bringt die Kärntnerin ihre Community ordentlich zum Schwärmen. Vor einer urigen Almhütte posiert die Sängerin im sexy Herbst-Look – einem braunen Body, kariertem Mantel und schwarzen Stiefeln. Dazu schreibt sie schlicht, aber doppeldeutig: „Auf da Olm.“

Das reicht, um die Kommentarspalten zum Glühen zu bringen. „Traumfrau!“, „Eine Sünde auf der Alm wert!“ oder „Wow, die heißeste Frau der Alpen!“ – unzählige Komplimente stapeln sich unter dem Posting. Ihre Fans zeigen sich begeistert, wie charmant Melissa zwischen Bodenständigkeit und Sinnlichkeit balanciert. Manche fragten sie aber auch, ob ihr ohne Hose nicht ein bisschen kalt sei. 

 


 

Neue Musik 

Doch die Musikerin hat mehr als nur verführerische Fotos zu bieten. Wenn sie nicht gerade halbnackt auf der Alm steht, sitzt Naschenweng fleißig im Studio. „Da kommt was“, verrät sie in einem kurzen Clip, der sie bei der Arbeit zeigt. Ganze vier neue Songs habe sie bereits aufgenommen – offenbar arbeitet die Alpenbarbie mit Hochdruck an ihrem nächsten musikalischen Kapitel.

 

Schon ihr Duett mit Oimara, der Song „Koa Bergbauernbua“, sorgte zuletzt für Aufsehen. Vor allem wird genau hingeschaut, mit wem Naschenweng jetzt, da sie von Toni Gabalier getrennt ist, flirtet. 

Mit ihrer Mischung aus Charme, Heimatgefühl und einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein zeigt Melissa Naschenweng einmal mehr, dass sie nicht nur die "Alpenbarbie", sondern auch die heißeste Alm-Attraktion des Herbsts ist.

