Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Melissa Naschenweng und Oimara.
© Instagram

Unmissverständlich

ER flirtet frech mit Naschenweng – "Will mich mit dir vermehren"

27.09.25, 19:20
Teilen

"Wackelkontakt"-Star Oimara und Melissa Naschenweng sorgen mit ihrem überraschenden Duett "Koa Bergbauernbua" für Aufsehen – die frechen Dialekt-Lyrics haben es in sich.

In einem ersten Trailer zum neuen Song "Koa Bergbauernbua" geben sich Chart-Stürmer Oimara und Schlager-Star Melissa Naschenweng einen frechen Schlagabtausch: Naschenweng singt: "Doch ohne Traktor stehen die Chancen schlecht." Oimara antwortet: "A Melissa geh des gibts ja ned, dann stimmt des echt." Die Schlager-Sängerin drauf: "I steh wirklich nur auf Bergbauernbuam. A Bauer bist du koana und von Berg hab i gnua. Host koane Schafal und koa oanzige Kuah. Ja du bist echt ois andre wie a Bergbauernbua." Dann die freche Ansage Oimaras: "I dad mi gern mit dir vermehren aber nur, wenn mia beide mindestens 4 Bergbauernbuam machan." Naschenweng drauf: "Dafür brauchst du erstmal a Bergbauernabitur. Vielleicht bist du dann irgendwann mein Bergbauernbua."

Zum Release am 3. Oktober gibt's nicht nur den kompletten Song, sondern auch das Musikvideo – und vielleicht die Antwort auf die große Frage: "Ob Oimara am Ende doch das Herz von Melissa erobert?"

Die "Alpenbarbie" und der Dialekt-Rocker versprechen mit ihrem Duett den heißesten Schlager-Flirt des Herbstes.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden