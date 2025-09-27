ER flirtet frech mit Naschenweng – "Will mich mit dir vermehren"

"Wackelkontakt"-Star Oimara und Melissa Naschenweng sorgen mit ihrem überraschenden Duett "Koa Bergbauernbua" für Aufsehen – die frechen Dialekt-Lyrics haben es in sich.

In einem ersten Trailer zum neuen Song "Koa Bergbauernbua" geben sich Chart-Stürmer Oimara und Schlager-Star Melissa Naschenweng einen frechen Schlagabtausch: Naschenweng singt: "Doch ohne Traktor stehen die Chancen schlecht." Oimara antwortet: "A Melissa geh des gibts ja ned, dann stimmt des echt." Die Schlager-Sängerin drauf: "I steh wirklich nur auf Bergbauernbuam. A Bauer bist du koana und von Berg hab i gnua. Host koane Schafal und koa oanzige Kuah. Ja du bist echt ois andre wie a Bergbauernbua." Dann die freche Ansage Oimaras: "I dad mi gern mit dir vermehren aber nur, wenn mia beide mindestens 4 Bergbauernbuam machan." Naschenweng drauf: "Dafür brauchst du erstmal a Bergbauernabitur. Vielleicht bist du dann irgendwann mein Bergbauernbua."

Zum Release am 3. Oktober gibt's nicht nur den kompletten Song, sondern auch das Musikvideo – und vielleicht die Antwort auf die große Frage: "Ob Oimara am Ende doch das Herz von Melissa erobert?"

Die "Alpenbarbie" und der Dialekt-Rocker versprechen mit ihrem Duett den heißesten Schlager-Flirt des Herbstes.