Melissa Naschenweng und Oimara.
© Instagram

Überraschung

"Jetzt ist es offiziell!" Melissa Naschenweng zeigt sich mit neuem Mann an ihrer Seite

26.09.25, 09:08 | Aktualisiert: 26.09.25, 10:47
"Koa Bergbauernbua" - Melissa Naschenweng kündigt auf Instagram Großes an - die Fans sind begeistert. 

Melissa Naschenweng sorgt wieder für Schlagzeilen. Die Kärntner Sängerin, die sich selbst liebevoll als „Alpenbarbie“ bezeichnet, hat auf Instagram ihre neueste Zusammenarbeit enthüllt – und macht damit bereits große Vorfreude.

Mit den Worten „Jetzt ist es offiziell!", verkündete Naschenweng das Projekt: Gemeinsam mit dem bayerischen Musiker Oimara bringt sie den Song „Koa Bergbauernbua“ heraus. Der Track erscheint am 3. Oktober und kann schon jetzt über den Pre-Save-Link in ihrer Instagram-Bio vorgemerkt werden.

Bayern-Austria-Feature

„Das Bayern-Austria Feature“ nennt Melissa das Duett – und trifft damit genau den Nerv ihrer Fans: Ein musikalisches Gipfeltreffen zwischen bayerischem Charme und österreichischer Power.

Die Ankündigung löste in den sozialen Medien sofort Begeisterung aus. Zahlreiche Follower kommentierten das Posting mit Herz- und Feuer-Emojis und können den Release kaum erwarten.

 


 

Melissa Naschenweng gilt als eine der erfolgreichsten Künstlerinnen im deutschsprachigen Alpenpop. Mit ihrer Mischung aus volkstümlichen Klängen, modernem Pop und frechen Texten begeistert sie seit Jahren ein breites Publikum – von der Skihütte bis zu den großen Festivalbühnen. Mit Oimara, der in Bayern längst Kultstatus genießt, könnte sie nun einen weiteren Hit landen.

Am 3. Oktober wissen die Fans mehr – dann wird „Koa Bergbauernbua“ offiziell veröffentlicht.

