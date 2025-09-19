Beatrice Egli: "Ich liebe Österreich und schätze Gabalier!"

Die Schweizer Schlagerqueen Beatrice Egli präsentiert bei der "Starnacht in der Wachau" die erste Hörprobe ihrer für 2. Oktober erwarteten Hit-CD „Hör nie auf damit“. Das oe24-Interview über die Starnacht, ihre Liebe zu Österreich und Andreas Gabalier.

oe24: Heute und morgen sind Sie bei der "Starnacht in der Wachau".

Beatrice Egli: Die Starnacht in der Wachau ist immer ein Highlight, weil die Stimmung dort besonders ist! Dazu ist die Kulisse an der Donau einmalig und das Miteinander dort so unglaublich schön. Ich freue mich schon sehr darauf. Und weil ich da schon mit ganz neuer Musik aus meiner neuen CD „Hör nie auf damit“ dabei bin. Das macht mir richtig Freude.

© Ariola

© Getty Images

Man hört es da schon ein bisschen heraus: Sie mögen ÖsterreichIch liebe Österreich! Mögen wäre da auch untertrieben. Mögen tue ich vieles, aber ich liebe Österreich.Bei der Starnacht ist auch Andreas Gabalier dabei.Andreas kenne ich schon seit sehr langer Zeit. Wir waren damals zusammen im Musikantenstadl mit am Start und sind ziemlich schnell durchgestartet. Bei mir hat es aber doch ein bisschen länger gedauert als bei ihm (lacht). Andreas ist ein Mann, den kann ich anrufen und sagen: „Hey, ich brauche deine Hilfe. In meiner Show ist jemand krank geworden, bist du da?“ Und der steht dann am nächsten Tag wirklich da. Ein Mann, ein Wort! Und ein Kollege, den ich sehr, sehr wertschätze.

oe24: In der Schweiz sind Sie die Nummer 1 der Schlagermusik. Wir haben Melissa Naschenweng Egli: Auch Melissa ist eine tolle Kollegin. Die „Alpenbarbie“ ist auch in der Schweiz ein Begriff und wird für das, was sie ist, gefeiert. Und sie ist auch so eine so Fleißige, die jede Bühne mitgenommen hat, damit sie da steht, wo sie heute gefeiert wird. Das ist toll. Österreich bringt immer wieder tolle Musik raus.