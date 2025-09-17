Schöneberger und Sigl begrüßen zur "Starnacht aus der Wachau"

Am 20. September ist es wieder soweit: live in ORF 2 und auf ORF ON geht wieder die "Starnacht aus der Wachau" über die Bühne. Danach folgt die "Starnacht – Best of Austropop" zum 55-Jahr-Jubiläum des österreichischen Pop – von Cornelius über Mendt und EAV bis Stürmer oder Josh.

Der Sommer feiert zu Herbstbeginn sein Comeback, wenn der kleine Ort Rossatzbach wieder zum musikalischen Hotspot Österreichs wird: Barbara Schöneberger und Hans Sigl begrüßen bei der "Starnacht aus der Wachau" am Samstag, dem 20. September 2025, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON nationale und internationale Künstler auf der "Starnacht"-Bühne, die heuer in neuem Glanz erstrahlt. Mit dabei sind unter anderem Schlager-Queen Beatrice Egli, Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier, der dreifache ESC-Gewinner Johnny Logan, Josh., Kaleen, Alexander Eder, Simone und zum ersten Mal bei der Starnacht feiern die Söhne Mannheims, Leslie Clio und Pietro Lombardi mit.

So bunt wird die "Starnacht aus der Wachau". © krivograd/ipmedia/orf

Zusätzlich gibt es auf ORF ON bei "Starnacht Backstage" – zum Streamen auf ORF ON live ab 19.45 Uhr – wieder den Countdown zur großen Show: Marcel Kilic wirft für das Publikum einen Blick hinter die Kulissen der Starnacht,, trifft die Stars des Abends und gibt exklusive Einblicke in deren Vorbereitungen. Anlässlich "55 Jahre Austropop" blickt danach um 22.45 Uhr "Starnacht – Best of Austropop" auf die Highlights der österreichischen Pop-Szene im Rahmen eines Best of Starnacht. Hits und Stars aus den vergangenen 25 Jahren Starnacht unter anderem mit Peter Cornelius, Wolfgang Ambros, Georg Danzer, Marianne Mendt, Rainhard Fendrich, Reinhold Bilgeri, Ludwig Hirsch, EAV, Stefanie Werger, Christina Stürmer oder Josh und vielen mehr.

Programm des ORF Niederösterreich zur Starnacht

Der ORF Niederösterreich berichtet bereits im Vorfeld der Starnacht aus der Wachau in all seinen Medien – auf Radio NÖ, in NÖ heute, auf noe.ORF.at und seinen Social-Media-Kanälen – ausführlich über die Vorbereitungen. Einen Tag vor der Show wird einer der Stars bei Radio NÖ live "Zu Gast nach 11" sein – beim großen Interview am Vormittag. Am 20. September meldet sich Radio-NÖ-Reporterin Ursula Pucher den ganzen Tag über gemeinsam mit den Stars von den letzten Vorbereitungen für die Show. Die Starnacht aus der Wachau wird dann parallel zum TV live auf Radio Niederösterreich übertragen. Vor dem Einlass in die Starnacht-Arena gibt es vor Ort eine kulinarische Meile mit Rahmenprogramm von ORF Radio Niederösterreich. Auf der Radio-NÖ-Bühne wird u.a. eine Trachtenmodeschau präsentiert. Außerdem gibt es für die Besucher am Gelände zahlreiche Gastronomiestände mit feinster Wachauer Kulinarik.