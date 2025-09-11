Starnacht der Aufreger: Lombardi & Woitschack sorgen in der Wachau für Schlagzeilen

Auch die Ex von Schlagerstar Stefan Mross wird von 19. bis 20. September in der Arena in Rossatzbach für Stimmung sorgen. Gespannt warten die Fans auf Pietro Lombardi, der frischt getrennt von Laura Maria Rypa ist.

Die STARnacht aus der Wachau 2025 verspricht nicht nur musikalische Highlights, sondern auch jede Menge Gesprächsstoff. Denn zwei der Top-Acts sind in diesen Tagen weit über ihre Songs hinaus im Rampenlicht: Pietro Lombardi und Anna-Carina Woitschack.

Lombardi, der erst kürzlich die Trennung von seiner Partnerin Laura Maria Rypa bekanntgegeben hat, wird in Rossatzbach auf der Bühne stehen. Der DSDS-Sieger weiß zwar, wie man ein Publikum begeistert, doch sein Auftritt nach dem privaten Liebes-Aus dürfte für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgen.

DJ Ötzi und Anna-Carina komplettieren die Show

Auch Anna-Carina Woitschack, die seit ihrer viel diskutierten Trennung von Stefan Mross immer wieder für Schlagzeilen sorgt, wird in der Wachau für Glanz – und wohl auch für einige Tuscheleien – sorgen. Mit ihrem energiegeladenen Bühnenauftritt komplettiert sie das hochkarätige Line-up rund um Stimmungsgarant DJ Ötzi.

Neben den beiden „Aufreger-Acts“ bietet die STARnacht musikalische Vielfalt pur: Johnny Logan, Beatrice Egli, Andreas Gabalier, Leslie Clio, die Söhne Mannheims, Josh., Chris Steger, Simone, Ella Endlich, Kaleen und Alexander Eder machen das Festival zu einem Stelldichein der Stars.





Warm-up für die Stars

Schon das Warm-up ist prominent besetzt: Das Kult-Duo 2:tages:bart sorgt an beiden Abenden für Partystimmung. Am Freitag treten Hanna Kuntner, Caro Fux und Julia Raich auf, während am Samstag Amelie Ricca, Marco Spiegl und Romy Mayer die Gäste auf das große Open-Air einstimmen.

Am 19. und 20. September verwandelt sich die Arena in Rossatzbach also in einen Ort, an dem nicht nur gefeiert und getanzt, sondern auch getuschelt werden dürfte. Die STARnacht aus der Wachau 2025 wird damit zu einer Starnacht der Aufreger.